https://uz.sputniknews.ru/20231218/ekipaji-su-34-likvidirovali-opornyy-punkt-vsu-pod-krasnym-limanom-41605813.html

Экипажи Су-34 ликвидировали опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи Су-34 ликвидировали опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Операцию по уничтожению опорника провели с помощью фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

2023-12-18T11:10+0500

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2023-12-18T11:10+0500

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту противника на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что летчики использовали фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эти снаряды позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — добавили в министерстве.В воскресенье в Минобороны сообщили, что за сутки на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 90 человек. Кроме того, российские военные уничтожили бронированную машину и три автомобиля противника.

https://uz.sputniknews.ru/20231217/pvo-unichtojila-bolee-30-ukrainskix-bpla-v-trex-regionax-rf-41598452.html

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