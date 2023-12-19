https://uz.sputniknews.ru/20231219/rossiya-bombardirovschiki-vsu-yujnodonetsk-41625414.html
Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
ВКС нанесли удар по пунктам дислокации украинской армии в районе Урожайного
2023-12-19T11:22+0500
2023-12-19T11:22+0500
2023-12-19T11:48+0500
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева. Также, по словам Гордеева, Вооруженные силы России пресекли попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.В понедельник в Минобороны РФ проинформировали, что за сутки на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 90 человек. Там же российские военные уничтожили три пикапа и одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://uz.sputniknews.ru/20231218/ekipaji-su-34-likvidirovali-opornyy-punkt-vsu-pod-krasnym-limanom-41605813.html
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россия бомбардировщики южнодонецкое направление вск украинская армия пункты дислокации
россия бомбардировщики южнодонецкое направление вск украинская армия пункты дислокации
Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
11:22 19.12.2023 (обновлено: 11:48 19.12.2023)
ВКС нанесли удар по пунктам дислокации украинской армии в районе Урожайного.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.
"Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", — рассказал он.
Также, по словам Гордеева, Вооруженные силы России пресекли попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.
В понедельник в Минобороны РФ проинформировали, что за сутки на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 90 человек. Там же российские военные уничтожили три пикапа и одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".