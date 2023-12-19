https://uz.sputniknews.ru/20231219/rossiya-bombardirovschiki-vsu-yujnodonetsk-41625414.html

Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

ВКС нанесли удар по пунктам дислокации украинской армии в районе Урожайного

2023-12-19T11:22+0500

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева. Также, по словам Гордеева, Вооруженные силы России пресекли попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.В понедельник в Минобороны РФ проинформировали, что за сутки на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 90 человек. Там же российские военные уничтожили три пикапа и одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://uz.sputniknews.ru/20231218/ekipaji-su-34-likvidirovali-opornyy-punkt-vsu-pod-krasnym-limanom-41605813.html

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