Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам
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Продуктовые рынки будут работать и 1 января наступившего года.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам, сообщает городская администрация.
Локации:
Бектемирский район — продуктовый и оптовый рынки "Куйлюк"
Мирабадский район — рынок "Мирабад" (Госпитальный)
Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок "Навруз" (ТТЗ)
Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок
Алмазарский район — продуктовый рынок "Кара-камыш"
Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок
Шайхантахурский район — продуктовый рынок "Эски Жува"
Яшнабадский район — продуктовый рынок "Авиасозлар" (Кадышева)
Юнусабадский район — продуктовый рынки "Юнусобод" и "Олой"
Яккасарайский район — продуктовый рынок "Аския"
Чиланзарский район — продуктовый рынок "Чиланзар".
В праздничные дни на территории рынков также будут проходить культурные мероприятия.