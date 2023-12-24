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https://uz.sputniknews.ru/20231224/tashkent-torgovlya-yarmarka-dostupnyye-seny-lokatsii-41723177.html
Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации
Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации
Продуктовые рынки будут работать и 1 января наступившего года
2023-12-24T13:45+0500
2023-12-24T13:45+0500
ташкент
ярмарка
новогодняя ярмарка
продукты
новый год
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам, сообщает городская администрация. Локации:В праздничные дни на территории рынков также будут проходить культурные мероприятия. Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фотоКак сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика
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ташкент торговые ярмарки доступные цены локации продукты рынки 1 января
ташкент торговые ярмарки доступные цены локации продукты рынки 1 января

Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации

13:45 24.12.2023
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам
В преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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Продуктовые рынки будут работать и 1 января наступившего года.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам, сообщает городская администрация.
Локации:
Бектемирский район — продуктовый и оптовый рынки "Куйлюк"
Мирабадский район — рынок "Мирабад" (Госпитальный)
Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок "Навруз" (ТТЗ)
Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок
Алмазарский район — продуктовый рынок "Кара-камыш"
Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок
Шайхантахурский район — продуктовый рынок "Эски Жува"
Яшнабадский район — продуктовый рынок "Авиасозлар" (Кадышева)
Юнусабадский район — продуктовый рынки "Юнусобод" и "Олой"
Яккасарайский район — продуктовый рынок "Аския"
Чиланзарский район — продуктовый рынок "Чиланзар".
В праздничные дни на территории рынков также будут проходить культурные мероприятия.
Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фото
Как сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика
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