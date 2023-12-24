https://uz.sputniknews.ru/20231224/tashkent-torgovlya-yarmarka-dostupnyye-seny-lokatsii-41723177.html

Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации

Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации

Продуктовые рынки будут работать и 1 января наступившего года

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ташкент

ярмарка

новогодняя ярмарка

продукты

новый год

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам, сообщает городская администрация. Локации:В праздничные дни на территории рынков также будут проходить культурные мероприятия. Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фотоКак сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика

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