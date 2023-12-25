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https://uz.sputniknews.ru/20231225/uzbekistan-elektrotexnika-ximiya-farmatsevtika-proyekty-41785787.html
В трех отраслях Узбекистана начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7 млрд
В трех отраслях Узбекистана начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7 млрд
К поставкам строительных материалов и оборудования для них привлекут местные предприятия.
2023-12-25T16:00+0500
2023-12-25T17:47+0500
узбекистан
проект
совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экономика
химическая промышленность
фармацевтика
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2024 году начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7млрд, сообщает пресс-служба президента. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного развитию электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.Глава республики указал на значительный неиспользованный потенциал в каждой из трех отраслей."Насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией не достигает и 50% в электротехнике, 40% в химической промышленности, 18% в фармацевтике", — говорится в сообщении.По словам президента, недостаточно используются зоны и возможности для промышленной кооперации, созданные в регионах. Не введено в эксплуатацию завезенное для 116 предприятий промышленное оборудование стоимостью $85 млн, 727 предприятий работают не на полную мощность.В 2024 году в этих трех отраслях намечено начать реализацию 24 крупных проектов на сумму $12,7 млрд.При этом Мирзиёев подчеркнул важность привлечения местных предприятий к поставкам стройматериалов и оборудования, необходимых для реализации проектов."Также отрасли и регионы вместе сформировали 190 средних и малых проектов на сумму 2,1 миллиарда долларов в электротехнике, 139 проектов на сумму 3,8 миллиарда долларов в химической промышленности, а также 110 средних и малых проектов на 1,5 миллиарда долларов в фармацевтике", — указано в сообщении.После того, как президент ознакомился с их производственной мощностью, ассортиментом продукции, количеством создаваемых рабочих мест, он дал указания ускорить реализацию проектов и повысить их эффективность.
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узбекистан отрасли крупные проекты поставки стройматериалы оборудование местные предприятия
узбекистан отрасли крупные проекты поставки стройматериалы оборудование местные предприятия

В трех отраслях Узбекистана начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7 млрд

16:00 25.12.2023 (обновлено: 17:47 25.12.2023)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЦех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии
Цех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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К поставкам строительных материалов и оборудования для них привлекут местные предприятия.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2024 году начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7млрд, сообщает пресс-служба президента.
Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного развитию электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2023
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2023
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики указал на значительный неиспользованный потенциал в каждой из трех отраслей.
"Насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией не достигает и 50% в электротехнике, 40% в химической промышленности, 18% в фармацевтике", — говорится в сообщении.
По словам президента, недостаточно используются зоны и возможности для промышленной кооперации, созданные в регионах. Не введено в эксплуатацию завезенное для 116 предприятий промышленное оборудование стоимостью $85 млн, 727 предприятий работают не на полную мощность.
"Хокимиятам необходимо работать в тесной связи с отраслями промышленности, диверсифицировать экономику регионов, увеличивать количество проектов. Только тогда будут экономический рост, рабочие места и поступления в бюджет", — сказал Мирзиёев.
В 2024 году в этих трех отраслях намечено начать реализацию 24 крупных проектов на сумму $12,7 млрд.
"В их числе – расширение мощностей производства поливинилхлорида на "Навоиазот" и кальцинированной соды в Кунграде, получение олефина из метанола в Каракуле, производство металлических листов для бытовой техники и автомобилей в Самарканде", — говорится в сообщении.
При этом Мирзиёев подчеркнул важность привлечения местных предприятий к поставкам стройматериалов и оборудования, необходимых для реализации проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2023
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Также отрасли и регионы вместе сформировали 190 средних и малых проектов на сумму 2,1 миллиарда долларов в электротехнике, 139 проектов на сумму 3,8 миллиарда долларов в химической промышленности, а также 110 средних и малых проектов на 1,5 миллиарда долларов в фармацевтике", — указано в сообщении.
После того, как президент ознакомился с их производственной мощностью, ассортиментом продукции, количеством создаваемых рабочих мест, он дал указания ускорить реализацию проектов и повысить их эффективность.
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