https://uz.sputniknews.ru/20231225/uzbekistan-elektrotexnika-ximiya-farmatsevtika-proyekty-41785787.html

В трех отраслях Узбекистана начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7 млрд

В трех отраслях Узбекистана начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7 млрд

К поставкам строительных материалов и оборудования для них привлекут местные предприятия.

2023-12-25T16:00+0500

2023-12-25T16:00+0500

2023-12-25T17:47+0500

узбекистан

проект

совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экономика

химическая промышленность

фармацевтика

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2024 году начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7млрд, сообщает пресс-служба президента. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного развитию электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.Глава республики указал на значительный неиспользованный потенциал в каждой из трех отраслей."Насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией не достигает и 50% в электротехнике, 40% в химической промышленности, 18% в фармацевтике", — говорится в сообщении.По словам президента, недостаточно используются зоны и возможности для промышленной кооперации, созданные в регионах. Не введено в эксплуатацию завезенное для 116 предприятий промышленное оборудование стоимостью $85 млн, 727 предприятий работают не на полную мощность.В 2024 году в этих трех отраслях намечено начать реализацию 24 крупных проектов на сумму $12,7 млрд.При этом Мирзиёев подчеркнул важность привлечения местных предприятий к поставкам стройматериалов и оборудования, необходимых для реализации проектов."Также отрасли и регионы вместе сформировали 190 средних и малых проектов на сумму 2,1 миллиарда долларов в электротехнике, 139 проектов на сумму 3,8 миллиарда долларов в химической промышленности, а также 110 средних и малых проектов на 1,5 миллиарда долларов в фармацевтике", — указано в сообщении.После того, как президент ознакомился с их производственной мощностью, ассортиментом продукции, количеством создаваемых рабочих мест, он дал указания ускорить реализацию проектов и повысить их эффективность.

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узбекистан отрасли крупные проекты поставки стройматериалы оборудование местные предприятия