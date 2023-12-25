В трех отраслях Узбекистана начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7 млрд
16:00 25.12.2023 (обновлено: 17:47 25.12.2023)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЦех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии
© Sputnik / Сергей Пятаков/
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К поставкам строительных материалов и оборудования для них привлекут местные предприятия.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2024 году начнут реализацию 24 крупных проектов на $12,7млрд, сообщает пресс-служба президента.
Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного развитию электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
Глава республики указал на значительный неиспользованный потенциал в каждой из трех отраслей.
"Насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией не достигает и 50% в электротехнике, 40% в химической промышленности, 18% в фармацевтике", — говорится в сообщении.
По словам президента, недостаточно используются зоны и возможности для промышленной кооперации, созданные в регионах. Не введено в эксплуатацию завезенное для 116 предприятий промышленное оборудование стоимостью $85 млн, 727 предприятий работают не на полную мощность.
"Хокимиятам необходимо работать в тесной связи с отраслями промышленности, диверсифицировать экономику регионов, увеличивать количество проектов. Только тогда будут экономический рост, рабочие места и поступления в бюджет", — сказал Мирзиёев.
В 2024 году в этих трех отраслях намечено начать реализацию 24 крупных проектов на сумму $12,7 млрд.
"В их числе – расширение мощностей производства поливинилхлорида на "Навоиазот" и кальцинированной соды в Кунграде, получение олефина из метанола в Каракуле, производство металлических листов для бытовой техники и автомобилей в Самарканде", — говорится в сообщении.
При этом Мирзиёев подчеркнул важность привлечения местных предприятий к поставкам стройматериалов и оборудования, необходимых для реализации проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития электротехнической, химической и фармацевтической отраслей в регионах.
"Также отрасли и регионы вместе сформировали 190 средних и малых проектов на сумму 2,1 миллиарда долларов в электротехнике, 139 проектов на сумму 3,8 миллиарда долларов в химической промышленности, а также 110 средних и малых проектов на 1,5 миллиарда долларов в фармацевтике", — указано в сообщении.
После того, как президент ознакомился с их производственной мощностью, ассортиментом продукции, количеством создаваемых рабочих мест, он дал указания ускорить реализацию проектов и повысить их эффективность.