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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231226/rossiya-voyennyye-vsu-artemovsk-41818160.html
Российские военные уничтожили группу ВСУ под Артемовском
Российские военные уничтожили группу ВСУ под Артемовском
В ходе атаки ивановских десантников, использовавших дроны, противник потерял до двух отделений пехоты.
2023-12-26T12:08+0500
2023-12-26T12:08+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
украина
вооружение
безопасность
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ивановские десантники из состава Южной группировки войск с помощью БПЛА атаковали позиции ВСУ близ дороги на Часов Яр, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. "Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска, у дороги на Часов Яр", — уточнили в ведомстве.Определив цель, расчет FPV-дрона нанес несколько ударов по военнослужащим ВСУ, находящимся в укрытии, уничтожив часть группы.Уцелевшие украинские бойцы выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники, но операторы FPV-дронов ВДВ не дали им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя беспилотниками.По информации российского оборонного ведомства, всего в результате атаки противник потерял до двух отделений пехоты.
https://uz.sputniknews.ru/20231225/rossiya-vliyaniye-oboronnaya-promyshlennost-ukraina-41742613.html
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россия военные уничтожение всу артемовск атака дроны использование противник потери
россия военные уничтожение всу артемовск атака дроны использование противник потери

Российские военные уничтожили группу ВСУ под Артемовском

12:08 26.12.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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В ходе атаки ивановских десантников, использовавших дроны, противник потерял до двух отделений пехоты.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ивановские десантники из состава Южной группировки войск с помощью БПЛА атаковали позиции ВСУ близ дороги на Часов Яр, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска, у дороги на Часов Яр", — уточнили в ведомстве.
Определив цель, расчет FPV-дрона нанес несколько ударов по военнослужащим ВСУ, находящимся в укрытии, уничтожив часть группы.
Уцелевшие украинские бойцы выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники, но операторы FPV-дронов ВДВ не дали им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя беспилотниками.
По информации российского оборонного ведомства, всего в результате атаки противник потерял до двух отделений пехоты.
Экстренные службы работают в районе удара по киевскому оборонному заводу Артем в Киеве. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2023
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