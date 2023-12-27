https://uz.sputniknews.ru/20231227/mirziyoyev-vizit-sankt-peterburg-dekabr-2024-41831827.html

Участие в неформальном саммите СНГ и встреча с Путиным — как прошел визит Мирзиёева в РФ

Участие в неформальном саммите СНГ и встреча с Путиным — как прошел визит Мирзиёева в РФ

Глава Узбекистана находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где вместе с лидерами стран Содружества подвел основные итоги многостороннего сотрудничества в 2023 году и рассмотрел приоритетные задачи на предстоящий год.

2023-12-27T09:49+0500

2023-12-27T09:49+0500

2023-12-27T10:17+0500

узбекистан

россия

санкт-петербург

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

саммит

снг

переговоры

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает пресс-служба президента.Лидер Узбекистана, а также его коллеги из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении подвели основные итоги многостороннего сотрудничества в 2023 году и рассмотрели приоритетные задачи на предстоящий год. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития многоплановых отношений в рамках СНГ, обсудили актуальные вопросы региональной повестки.Как отмечалось, в последние годы Узбекистан принимает активное участие в деятельности Содружества.Республика присоединилась к более двум десятков органов отраслевого сотрудничества и 24 важным соглашениям в приоритетных сферах и отраслях.Портфель проектов промышленной кооперации с компаниями из стран СНГ превысил $30 млрд и охватывает практически все отрасли.В ходе нынешней встречи глава Узбекистана особо отметил необходимость кардинального расширения практического взаимодействия и повышения эффективности действующих институциональных механизмов сотрудничества в рамках СНГ.На полях неформального саммита СНГ прошла встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина."Особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в Россию 5-7 октября этого года. Отмечена важность тесной межведомственной координации и практического взаимодействия в целях сохранения динамики роста товарооборота и продвижения перспективных проектов кооперации, в том числе на уровне регионов двух государств", — говорится в сообщении.Стороны также обменялись мнениями по региональной повестке.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе отдельных двусторонних встреч Путина с президентами Узбекистана и Казахстана речь шла и о сотрудничестве в газовой области, сообщает РИА Новости.По словам Пескова, "(оно) весьма и весьма успешно развивается. Достаточно эффективно "Газпром" реализовал проекты по реверсу".В рамках культурной программы неформального саммита СНГ, Мирзиёев вместе с лидерами России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана ознакомился с дворцово-парковыми комплексами города Санкт-Петербурга, посетил музеи-заповедники "Павловск", "Царское село" и "Петергоф".Созданные в период XVIII-XIX веков, все эти три исторических памятника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, признаны шедеврами архитектуры и садово-паркового искусства.Для гостей подготовили концерт классической музыки и фольклорные выступления.

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