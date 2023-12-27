https://uz.sputniknews.ru/20231227/rossiya-gaubitsa-unichtojeniye-pozitsii-vsu-41839954.html
Расчет гаубицы "Акация" уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчет гаубицы "Акация" уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: военнослужащие и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности.
2023-12-27T14:58+0500
2023-12-27T14:58+0500
2023-12-27T14:58+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
безопасность
вооружение
всу
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/19/25639326_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_6adf3bdd321fdb8a96b2831ed70e654a.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Расчеты самоходной артиллерийской установки "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя БПЛА, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий."Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".Ранее в российском Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации ликвидировала скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20231226/rossiya-voyennyye-vsu-artemovsk-41818160.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/19/25639326_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_ee35431c483a9aaa5be06d06ae6e5635.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российские артиллеристы краснолиманское направление минобороны рф
российские артиллеристы краснолиманское направление минобороны рф
Расчет гаубицы "Акация" уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: военнослужащие круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
Расчеты самоходной артиллерийской установки "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в военном ведомстве.
Также там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя БПЛА, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий.
"Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".
Ранее в российском Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации ликвидировала скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.