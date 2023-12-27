https://uz.sputniknews.ru/20231227/rossiya-gaubitsa-unichtojeniye-pozitsii-vsu-41839954.html

Расчет гаубицы "Акация" уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет гаубицы "Акация" уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: военнослужащие и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности.

2023-12-27T14:58+0500

2023-12-27T14:58+0500

2023-12-27T14:58+0500

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Расчеты самоходной артиллерийской установки "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя БПЛА, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий."Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".Ранее в российском Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации ликвидировала скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.

https://uz.sputniknews.ru/20231226/rossiya-voyennyye-vsu-artemovsk-41818160.html

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