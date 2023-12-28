https://uz.sputniknews.ru/20231228/rossiya-motostrelki-otrajeniye-ataka-vsu-kupyansk-41852471.html

Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Украинскую штурмовую группу уничтожили при помощи гранатомета с использованием в качестве выстрела противопехотной мины.

2023-12-28T11:55+0500

2023-12-28T11:55+0500

2023-12-28T11:55+0500

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Бойцы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после этого, по приказу командира взвода, мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ при помощи гранатометов."Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", — рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".

https://uz.sputniknews.ru/20231227/rossiya-gaubitsa-unichtojeniye-pozitsii-vsu-41839954.html

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