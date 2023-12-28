Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231228/rossiya-motostrelki-otrajeniye-ataka-vsu-kupyansk-41852471.html
Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Украинскую штурмовую группу уничтожили при помощи гранатомета с использованием в качестве выстрела противопехотной мины.
2023-12-28T11:55+0500
2023-12-28T11:55+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1c/41852740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980299557bbc07f496baf1204dcf751e.jpg
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Бойцы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после этого, по приказу командира взвода, мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ при помощи гранатометов."Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", — рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".
https://uz.sputniknews.ru/20231227/rossiya-gaubitsa-unichtojeniye-pozitsii-vsu-41839954.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1c/41852740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9d0d882c4c148d0d87e756b5308ec7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия мотострелки купянское направление уничтожение украинская штрурмовая группа
россия мотострелки купянское направление уничтожение украинская штрурмовая группа

Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

11:55 28.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Украинскую штурмовую группу уничтожили при помощи гранатомета с использованием в качестве выстрела противопехотной мины.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Бойцы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — рассказали в оборонном ведомстве.
Также там уточнили, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после этого, по приказу командира взвода, мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ при помощи гранатометов.
"Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", — рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2023
Спецоперация России по защите Донбасса
Расчет гаубицы "Акация" уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 14:58
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0