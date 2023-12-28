https://uz.sputniknews.ru/20231228/rossiya-motostrelki-otrajeniye-ataka-vsu-kupyansk-41852471.html
Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Украинскую штурмовую группу уничтожили при помощи гранатомета с использованием в качестве выстрела противопехотной мины.
2023-12-28T11:55+0500
2023-12-28T11:55+0500
2023-12-28T11:55+0500
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Бойцы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после этого, по приказу командира взвода, мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ при помощи гранатометов."Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", — рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".
https://uz.sputniknews.ru/20231227/rossiya-gaubitsa-unichtojeniye-pozitsii-vsu-41839954.html
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россия мотострелки купянское направление уничтожение украинская штрурмовая группа
россия мотострелки купянское направление уничтожение украинская штрурмовая группа
Российские мотострелки отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Украинскую штурмовую группу уничтожили при помощи гранатомета с использованием в качестве выстрела противопехотной мины.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Бойцы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — рассказали в оборонном ведомстве.
Также там уточнили, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после этого, по приказу командира взвода, мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ при помощи гранатометов.
"Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", — рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".