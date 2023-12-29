https://uz.sputniknews.ru/20231229/rossiya-vdv-unichtojeniye-nablyudatelnyy-punkt-vsu-41867844.html

Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ

Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ

В процессе проведения операции бойцы ВДВ использовали противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

2023-12-29T10:39+0500

2023-12-29T10:39+0500

2023-12-29T10:39+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

россия

украина

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0d/40950724_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_ba55e1ccfa967ac18468f93adfefcd7e.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Подразделения воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить данный наблюдательный пункт из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"."Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил НП, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра", — сообщили в Минобороны РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20231228/rossiya-motostrelki-otrajeniye-ataka-vsu-kupyansk-41852471.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия десантники днепр бойцы вдв противотанковый ракетный комплекс