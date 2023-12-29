https://uz.sputniknews.ru/20231229/rossiya-vdv-unichtojeniye-nablyudatelnyy-punkt-vsu-41867844.html
Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
В процессе проведения операции бойцы ВДВ использовали противотанковый ракетный комплекс "Корнет".
2023-12-29T10:39+0500
2023-12-29T10:39+0500
2023-12-29T10:39+0500
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Подразделения воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить данный наблюдательный пункт из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"."Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил НП, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра", — сообщили в Минобороны РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20231228/rossiya-motostrelki-otrajeniye-ataka-vsu-kupyansk-41852471.html
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россия десантники днепр бойцы вдв противотанковый ракетный комплекс
россия десантники днепр бойцы вдв противотанковый ракетный комплекс
Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
В процессе проведения операции бойцы ВДВ использовали противотанковый ракетный комплекс "Корнет".
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
Подразделения воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны", — рассказали в российском военном ведомстве.
Также там добавили, что командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить данный наблюдательный пункт из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
"Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил НП, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра", — сообщили в Минобороны РФ.