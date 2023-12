https://uz.sputniknews.ru/20231229/svo-glavnye-itogi-2023-goda-41874950.html

СВО: главные итоги 2023 года

Украинская армия, полсотни "стран-доноров" и консолидированный западный ВПК на исходе 2023 года оказались в тупике, которым они стыдливо называют стратегическое поражение на поле боя с Россией.

Контрнаступление ВСУ в стиле Drang nach Osten, организованное и обеспеченное ресурсами США и НАТО, завершилось огромными потерями и провалом. Арсеналы Запада опустели. Стало ясно, что Североатлантический альянс технологически не готов к длительной прокси-войне с Россией, не касаясь уже прямого столкновения с ядерной супердержавой.Российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства 19 декабря констатировали: российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, никто не имеет такого опыта ведения современных боевых действий.На основе опыта СВО уточняются уставы и боевые документы, меняется организация управления войсками, продолжается перевооружение. Серьезные изменена тактика общевойскового боя. Созданы и развернуты штурмовые подразделения, а также подразделения беспилотной авиации. Формируются артиллерийские бригады большой мощности для прорыва на стратегических направлениях. В каждой армии появился свой резервный полк, необходимый для маневра силами и средствами на поле боя.В ходе "Прямой линии" 14 декабря Владимир Путин назвал главными задачами страны укрепление суверенитета и национальной безопасности. И подчеркнул, что для этого РФ располагает могущественными инструментами – Вооруженными силами, сотнями тысяч добровольцев (486 тысяч – в зоне боевых действий), высокотехнологичным ОПК, нарастившим за год производство вооружения и боеприпасов в несколько раз. Путин заявил, что запас прочности российской экономики позволяет стране идти вперед, развиваться Вооруженным силам, а мир наступит после достижения целей СВО, которые не изменились (денацификация и демилитаризация Украины). Суверенная Россия не сворачивает со своего исторического пути.Стратегические переменыВ ходе наступательных войсковых операций Российской армии в 2023 году были освобождены от украинских оккупантов города Соледар, Артемовск, Марьинка. "Соледарско-Бахмутская" 224-дневная наступательная операция российских сил завершилась полным освобождением города Артемовска 21 мая. Этот стратегический успех России открыл новые направления и рубежи СВО, в значительной степени подорвал усилия Запада и ресурсы киевского режима. Ожесточенные декабрьские бои на западной окраине Марьинки расчистили путь для дальнейшего продвижения российских войск к Днепру, Николаеву и Одессе .Вооруженные силы РФ все туже затягивают на горле противника "авдеевскую петлю". Успешно продвигаются в направлении Курахово и Купянска. Методично уничтожают украинский десант в Крынках на левом берегу Днепра, где киевский режим маниакально содействует "могилизации" трех бригад морской пехоты ВСУ – исключительно ради "имиджа" и получения новых "пакетов" военной помощи США и других стран НАТО.Из бегущей строки украинского телеканала "1+1" мировая общественность узнала, что за 21 месяц боевых действий (24 февраля 2022 года – 26 ноября 2023) года ВСУ потеряли убитыми и пропавшими без вести более 1,1 млн военнослужащих (точная цифра – 1 126 652). Полагаю, утечка информации неслучайна – подконтрольная киевскому режиму территория стремительно превращается в большое воинское кладбище. Возможно, бегущая строка – форма общественного протеста против геноцида, организованного на Украине в интересах США. До спецоперации в ВСУ насчитывалось 300 тысяч солдат и офицеров.По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, за три месяца летнего "контрнаступления" киевский режим потерял 159 тысяч военнослужащих, 766 танков, включая 37 Leopard, – это масштаб крупнейших битв Второй мировой войны. Всего за время СВО потери украинской армии превысили 383 тысячи солдат и офицеров, 13720 танков и других бронемашин, 7200 артиллерийских орудий, 1180 РСЗО, 440 зенитных ракетных комплексов, более 800 самолетов и вертолетов, около 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов.Направленный против России "железный поток" брал истоки в арсеналах Пентагона и НАТО. Американцы обеспечивали более 70% военной поддержки Киеву. Оружие для ВСУ Вашингтон и Брюссель также закупали в зависимых "странах-донорах", доставали боеприпасы из южнокорейских и израильских "заначек".Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул. Русское оружие доказало свое превосходство. Возросли количество и могущество высокоточных ракетных ударов ВС России – "Калибры", "Ониксы" и "Герани" полетели по одесским и дунайским портам сразу после выхода России из "зерновой сделки", которую альянс использовал для поставок оружия киевскому режиму.Признавать свои ошибки – удел сильных. Американцы и британцы считают основной причиной провала на украинском ТВД не свою оторванную от реальности стратегию "нанесения России поражения на поле боя" или слабую подготовку бригад ВСУ в странах НАТО, а "советский менталитет" и "примитивные привычки" украинского командования. Как бы то ни было, Украину ожидают дальнейшее снижение военной помощи Запада, активные наступательные действия российских войск, суровая зима. С учетом ежедневных безвозвратных потерь в декабре около 500 бойцов ВСУ, до весны прогнозируемо не доживут более 30 тысяч украинских солдат.Кризис ВПК США и НАТОНеожиданно для ВСУ у Запада закончились запасы 155-мм снарядов, а затем начал пересыхать и финансовый поток киевскому режиму. Старые арсеналы Пентагона и НАТО опустели, а новые появятся не скоро – для восстановления запасов февраля 2022 года Западу потребуется около 10 относительно мирных лет. Израильская война может внести коррективы.Украинским артиллеристам ежегодно необходимо более 2 млн снарядов (расход – 5000 – 6000 в сутки), а военные заводы США и Европы в 2023-м с большим напряжением смогли выпустить только 600 тысяч снарядов. ВСУ без боеприпасов объективно обречены на полный разгром в течение двух месяцев.Американский ВПК оказался технологически не готов к войне с Россией, не говоря уже о европейских военных заводах. Быстро нарастить производство оружия и боеприпасов – задача для Запада нерешаемая: не хватает специалистов, ресурсов и производственных линий.К примеру, последний двигатель АГТ-1500 для танка Abrams выпущен почти 30 лет назад, производство ПЗРК Stinger фирма Ratheon закрыла 20 лет назад. Возобновить выпуск "Стингеров" американцы планируют только летом 2026 года. Приходится доставать чертежи времен Джимми Картера, привлекать инженеров-пенсионеров. Параллельно "Абрамсы" пытаются "модернизировать", собирая из двух старых один "новый" (который при всех раскладах ВСУ не поможет).Обещанные Западом киевскому режиму от 61 до 150 подержанных истребителей F-16 (четвертого поколения) на украинском ТВД погоды не сделают. И будут оперативно уничтожены Вооруженными силами России – в небе или на аэродромах восточноевропейских стран НАТО, если таковые задействуют для базирования американского "чудо-оружия". Москва в декабре твердо предупредила об опасности такой затеи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул: передача Киеву самолетов, способных нести ядерное оружие, будет расцениваться властями России, как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Там, где украинские F-16 взлетят, они уже никогда не сядут. Неслучайно официальный представитель ВСУ в середине декабря усомнился в способности истребителя F-16 бороться с российскими баллистическими ракетами. Как говорил один незадачливый киногерой: "Гранаты у них не той системы".На исходе 2023 года Пентагону больше нечего дать Украине. Суть сокращения объемов "манны небесной" для Киева – даже не в разногласиях демократов и республиканцев в Сенате относительно ужесточения пограничного режима на границе США с Мексикой. Это лишь удобный предлог для блокировки 61 млрд долларов "помощи" ВСУ. "Глубинное государство" Америки и вассалы НАТО больше не желают безразмерно "вкладываться в поражение". Наверное, помнят позорное бегство альянса из Кабула и других "завоеванных" столиц.Военное строительство и ОПК РоссииВооруженные силы РФ в 2023 году полностью выполнили планы по комплектованию. Численность войск и сил доведена до 1,15 млн военнослужащих, и в ближайшем будущем возрастет до 1,5 млн солдат и офицеров – соразмерно внешним угрозам. Число профессионалов-контрактников к концу 2024 года достигнет 745 тысяч. Повторная мобилизация для этого не потребуется – в России ежедневно подают заявления о приеме на военную службу более 1500 добровольцев, и в 2023 году таким образом набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту. Боевой опыт получили более 650 тысяч российских военнослужащих.Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Россия в 2023 году совершила "революцию дронов" и стала производить их больше, чем западный ВПК. Параллельно в группировках войск было подготовлено свыше 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и 1500 операторов FPV-дронов. Умный дрон-камикадзе "Ланцет" стал одним из всемирно известных шедевров российской оборонки.Кроме "Ланцета", в "горячую семерку" технологически недосягаемых для Запада видов вооружения Российской армии входят гиперзвуковой "Кинжал", многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 с ракетами стратегической дальности и роем БПЛА на борту, ударный вертолет Ка-52М с управляемыми ракетами дальностью более 14 км, роботизированная САУ "Мста-С", танк Т-90М "Прорыв" и боевая машина дистанционного минирования "Земледелие".Сухопутные войска РФ в 2023 году получили 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП. Могущества Воздушно-космическим силам прибавили 237 новых самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. Состав ВМФ пополнили четыре подводные лодки и восемь надводных кораблей. Российские ядерные силы ввели в строй новый ракетный полк, а США в это же время столкнулись с возможной потерей боеспособности межконтинентальных баллистических ракет.Предприятия ОПК России нарастили производственные мощности в четыре раза. Выпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП – в 3,6 раза, бронетранспортеров – в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов – в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов – в 17,5 раз. Сегодня в зоне спецоперации войска обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых задач. Новое российское вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, теперь доводится до серийного производства за 4 – 7 месяцев.Международный резонансЗапад осознал, что планы прокси-войны и "выключения" российской экономики провалились. Российская армия совершенно не по зубам пятидесяти "странам-донорам" ВСУ. Надежды на "свержение" президента России Владимира Путина, или даже на развал РФ оказались ненаучно фантастическими и смехотворными. Запад с огорчением констатировал, что большая часть мира нейтральна в конфликте между Россией и США, а глобальный Юг тайно или явно разделяет позицию Москвы. В особенности после лицемерной поддержки Западом жестокой войны Израиля против Палестины, массовых убийств женщин и детей в секторе Газа. Сергей Шойгу заявил, что число готовых участвовать в специальной военной операции добровольцев из других стран увеличилось в семь раз.Более 70 процентов населения Китая, Индии, Турции рассматривают Россию как союзника. Всем известно, что США и альянс всегда готовы вторгаться, бомбить, оккупировать другие страны для продвижения интересов Запада, и минувшие 30 лет этим занимаются перманентно. Американский журнал The American Spectator заметил: "Если США и Европа могут безжалостно преследовать свои интересы, мало заботясь о других, им не следует удивляться, когда остальной мир действует аналогичным образом".Тревожится Варшава: Польше в союзниках с США грозит участь Украины. В Париже признают, что на фоне СВО Европа пошла на беспрецедентные и неправовые меры борьбы с Россией. Вопреки Декларации прав человека, которая защищает права частной собственности, ЕС ввел санкции против РФ, и конфисковал российское имущество. Многие страны понимают, что их может ждать такая же судьба. И это наносит огромный удар по имиджу Запада.Россия сделала выводы из ошибок США и НАТО, предложила миру иную форму глобализации. Объединение БРИКС основано на принципах равной и неделимой безопасности, уважения особенностей каждого государства. Издание Le dialogue отмечает: "На наших глазах разворачивается геополитическая революция. Мы наблюдаем ослабление роли доллара в мире, но Евросоюз рискует распасться еще до того, как окончательно рухнет доллар".The New York Times констатировала, что расширение НАТО было ошибкой, и привело к конфликту, Россию не победить на поле боя, и США следовало "сделать больше" для включения России в мировой порядок после распада СССР.С главной страницы сайта The Washington Post убрали отдельную вкладку, посвященную конфликту на Украине. Даже Американский Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что российская армия по итогам СВО станет сильнее любой армии в мире.Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов напоминает: "Россия оттачивает высокие технологии в украинском конфликте, опережая НАТО в человеческом и технологическом противостоянии. Если этого не учесть, Россия будет становиться сильнее, добиваясь беспрецедентного преимущества над НАТО. Если технологическое преимущество России продолжит расти, грядущие переговоры будут не о границах Украины, а о нахождении НАТО во всей Восточной Европе". Собственно, вывести иностранные войска НАТО в пределы 1997 года Россия предлагала еще в декабре 2021 года, ее не слушали.Запад убеждается, что накачка Киева оружием – дело неблагодарное и "обреченное". Поставки лишь масштабируют геополитический провал "гегемона". Белый Дом 19 декабря заявил, что США официально исчерпали лимит средств на финансирование Украины. Генассамблея ООН в тот же день приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. И это "третий звонок" для киевского режима.На исходе 2023 года важно учесть и сохранение всех важнейших достижений СВО 2022-го:Будущее вполне предсказуемо. Военно-стратегическое, тактическое, огневое, технологическое и логистическое доминирование российской армии на украинском ТВД предопределяет и гарантирует победоносное завершение СВО – на условиях Москвы. Крах планов Запада и капитуляция марионеточного киевского режима неизбежны. Дальнейшее укрепление авторитета России в мире необратимо.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

