https://uz.sputniknews.ru/20231230/rossiya-uzbekistan-oleg-malginov-pozdravleniye-shavkat-mirziyoyev-novyy-god-41880744.html

Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

Олег Мальгинов поблагодарил главу Узбекистана за плодотворное сотрудничество в уходящем году и выразил надежду на его продуктивное продолжение в наступающем.

2023-12-30T09:52+0500

2023-12-30T09:52+0500

2023-12-30T09:52+0500

россия

узбекистан

президент

президент узбекистана

поздравление

посол

олег мальгинов

новый год

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом, сообщает посольство РФ в РУз. Благодаря динамичному развитию отношений между Россией и Узбекистаном, выстроенных в духе конструктивного и равноправного диалога, 2023 год был ознаменован важными событиями, прошедшими в России, подчеркнул посол. Посол поблагодарил главу Узбекистана за плодотворное сотрудничество в уходящем году и выразил надежду на его продуктивное продолжение в наступающем. Потенциал сотрудничества велик: Мальгинов рассказал об отношениях РФ и РУз в 2023 году

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посол россия узбекистан олег мальгинов поздравление шавкат мирзиёев новый год плодотворное сотрудничество продуктивное продолжение