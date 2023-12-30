Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом
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Олег Мальгинов поблагодарил главу Узбекистана за плодотворное сотрудничество в уходящем году и выразил надежду на его продуктивное продолжение в наступающем.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом, сообщает посольство РФ в РУз.
"Глубокоуважаемый Шавкат Миромонович, поздравляю Вас с Новым годом! Уходящий 2023 год был наполнен масштабными мероприятиями для Узбекистана. Принятие Конституции Республики Узбекистан в новой редакции путем всенародного голосования, Ваша убедительная победа на Президентских выборах – продемонстрировали полную народную поддержку осуществляемых реформ на пути строительства Нового Узбекистана, для реализации чего утверждена Стратегия "Узбекистан-2030"", — говорится в поздравлении.
Благодаря динамичному развитию отношений между Россией и Узбекистаном, выстроенных в духе конструктивного и равноправного диалога, 2023 год был ознаменован важными событиями, прошедшими в России, подчеркнул посол.
"Ваш визит в Российскую Федерацию способствовал укреплению диалога и обмену опытом в политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Был подписан ряд важных соглашений, намечены мероприятия, выводящие двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что в 2024 году мы продолжим интенсивный и доверительный политический диалог, совместными усилиями будем активно развивать экономические связи, торговлю и инвестиции", — говорится в сообщении.
"Наши братские народы связывает многовековая дружба, крепкие духовно-культурные связи. Искренне надеюсь, что запланированные в наступающем году важные совместные мероприятия в области культуры, науки, образования и музейного дела будут способствовать сохранению наших общих ценностей", — подчеркнул Олег Мальгинов в своем поздравлении.
Посол поблагодарил главу Узбекистана за плодотворное сотрудничество в уходящем году и выразил надежду на его продуктивное продолжение в наступающем.
"От всей души желаю Вам, глубокоуважаемый Шавкат Миромонович, и Вашим близким доброго здоровья, счастья, исполнения заветных желаний и благополучия! Пусть Новый год подарит благословение, мир и процветание Независимому Узбекистану!", — говорится в поздравлении.