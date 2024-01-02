https://uz.sputniknews.ru/20240102/migranty-rabota-rossiya-uvedomleniye-mvd-7-yanvarya-2024-41908157.html

Мигрантов обяжут уведомлять МВД РФ о начале работы в России

Мигрантов обяжут уведомлять МВД РФ о начале работы в России

Ведомство утвердило форму, которую с 7 января 2024 года должны заполнять иностранцы

2024-01-02T16:55+0500

2024-01-02T16:55+0500

2024-01-02T16:55+0500

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. МВД РФ соответствующим приказом утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России, сообщает РИА Новости."Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент", — говорится в приказе.Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке. Помимо этого, необходимо будет приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Также в уведомлении необходимо сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, в случае, если он заключен в устной форме.После этого мигранты должны будут передать документ в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал госуслуг.Приказ вступит в силу 7 января.Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2024 году

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