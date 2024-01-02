https://uz.sputniknews.ru/20240102/rossiya-podavleniye-dron-vsu-kupyansk-41906828.html
В Минобороны РФ рассказали, как подавляют дроны ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны РФ рассказали, как подавляют дроны ВСУ на Купянском направлении
Войска РЭБ "Западной" группировки войск применяют самую современную аппаратуру.
2024-01-02T14:50+0500
2024-01-02T14:50+0500
2024-01-02T14:50+0500
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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки российских войск "Запад" эффективно выполняют задачи по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также в нем уточнили, что эта аппаратура обеспечивает радиомониторинг на больших дальностях."Это новейшая разработка. Антенна работает на 360 градусов. На компьютере установлена специальная программа, с помощью которой мы отслеживаем БПЛА противника. Каждый дрон летает на своей частоте. Бывает такое, что сначала коптер летит на 2400, потом он видит, что его глушат, сам переключается на 5200. А благодаря этому комплексу мы можем и 5200, и 2400, то есть замечать, когда он переключается. И аппаратура уже сама с ним скачет по радиочастотам", — объяснил оператор комплекса РЭБ.
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всу дроны подавление купянск войска рэб западной группирвоки войск
всу дроны подавление купянск войска рэб западной группирвоки войск
В Минобороны РФ рассказали, как подавляют дроны ВСУ на Купянском направлении
Войска РЭБ "Западной" группировки войск применяют самую современную аппаратуру.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik
. Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки российских войск "Запад" эффективно выполняют задачи по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Части и подразделения РЭБ "Западной" группировки войск <…> выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Для этого войска РЭБ "Западной" группировки войск применяют самую современную аппаратуру", - сообщили в оборонном ведомстве.
Также в нем уточнили, что эта аппаратура обеспечивает радиомониторинг на больших дальностях.
"Это новейшая разработка. Антенна работает на 360 градусов. На компьютере установлена специальная программа, с помощью которой мы отслеживаем БПЛА противника. Каждый дрон летает на своей частоте. Бывает такое, что сначала коптер летит на 2400, потом он видит, что его глушат, сам переключается на 5200. А благодаря этому комплексу мы можем и 5200, и 2400, то есть замечать, когда он переключается. И аппаратура уже сама с ним скачет по радиочастотам", — объяснил оператор комплекса РЭБ.