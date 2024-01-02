https://uz.sputniknews.ru/20240102/rossiya-podavleniye-dron-vsu-kupyansk-41906828.html

В Минобороны РФ рассказали, как подавляют дроны ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ рассказали, как подавляют дроны ВСУ на Купянском направлении

Войска РЭБ "Западной" группировки войск применяют самую современную аппаратуру.

2024-01-02T14:50+0500

2024-01-02T14:50+0500

2024-01-02T14:50+0500

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки российских войск "Запад" эффективно выполняют задачи по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также в нем уточнили, что эта аппаратура обеспечивает радиомониторинг на больших дальностях."Это новейшая разработка. Антенна работает на 360 градусов. На компьютере установлена специальная программа, с помощью которой мы отслеживаем БПЛА противника. Каждый дрон летает на своей частоте. Бывает такое, что сначала коптер летит на 2400, потом он видит, что его глушат, сам переключается на 5200. А благодаря этому комплексу мы можем и 5200, и 2400, то есть замечать, когда он переключается. И аппаратура уже сама с ним скачет по радиочастотам", — объяснил оператор комплекса РЭБ.

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