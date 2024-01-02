https://uz.sputniknews.ru/20240102/ukraina-otsutstviye-voyennaya-pomosch-ssha-porajeniye-41907151.html

Экс-постпред США: Украина может проиграть в конфликте в первой половине 2024

Экс-постпред США: Украина может проиграть в конфликте в первой половине 2024

Ранее Минобороны Соединенных Штатов предупредило, что средства на оказание помощи Украине фактически закончатся 30 декабря 2023 года. Объявленная военная помощь на $250 млн названа финальным пакетом в ушедшем году.

2024-01-02T19:00+0500

2024-01-02T19:00+0500

2024-01-02T19:00+0500

украина

россия

сша

вооружение

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/04/39598284_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_269699f0b7809db83742b03db89f69fd.jpg

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Украина без военной помощи США может потерпеть поражение в конфликте в первой половине 2024 года, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Минобороны Соединенных Штатов предупредило, что средства на оказание помощи Украине фактически закончатся 30 декабря 2023 года. Объявленная военная помощь на $250 млн названа финальным пакетом в ушедшем году. Его выделение стало последней возможностью администрации поддержать Киев без согласия конгресса, поскольку запрошенный Белым домом пакет помощи в $106 млрд, более 60 из которых предназначались для Украины, так и не утвердили. Как отмечает Даалдер в статье в газете Politico, помощь Киеву со стороны США является уникальной, у Европы нет возможностей ее заменить. По мнению экс-постпреда, от содействия Вашингтона зависит способность Украины удерживать линию фронта. Также, по его словам, конфликт на Украине "может быть проигран в первой половине 2024 года". Кроме того, Даалдер полагает, что ситуация на Украине может отрицательно отразиться на предвыборных перспективах президента США Джо Байдена. Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя туда оружие. В свою очередь, в Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экс-постпред сша украина конфликт проигрыш минобороны сша финальный пакет помощи