https://uz.sputniknews.ru/20240104/rossiya-boytsy-sryv-rotatsiya-vsu-yujnodonetsk-41919001.html

ВС России сорвали девять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России сорвали девять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

В результате противник потерял три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов

2024-01-04T09:40+0500

2024-01-04T09:40+0500

2024-01-04T09:40+0500

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Российские артиллеристы за сутки девять раз пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.Гордеев также добавил, что в результате ВСУ потеряли три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.Кроме того, по его словам, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной украинских бригад в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы.При этом российские военные уничтожили три пункта временной дислокации противника, проинформировал начальник пресс-центра.По данным Минобороны РФ на 3 января, украинская армия на Южнодонецком направлении за сутки потеряла около 115 военнослужащих.

https://uz.sputniknews.ru/20240103/rossiya-boytsy-angar-boyepripasy-vsu-xarkov-41916575.html

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