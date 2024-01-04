https://uz.sputniknews.ru/20240104/rossiya-boytsy-sryv-rotatsiya-vsu-yujnodonetsk-41919001.html
ВС России сорвали девять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали девять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
В результате противник потерял три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов
2024-01-04T09:40+0500
2024-01-04T09:40+0500
2024-01-04T09:40+0500
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Российские артиллеристы за сутки девять раз пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.Гордеев также добавил, что в результате ВСУ потеряли три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.Кроме того, по его словам, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной украинских бригад в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы.При этом российские военные уничтожили три пункта временной дислокации противника, проинформировал начальник пресс-центра.По данным Минобороны РФ на 3 января, украинская армия на Южнодонецком направлении за сутки потеряла около 115 военнослужащих.
https://uz.sputniknews.ru/20240103/rossiya-boytsy-angar-boyepripasy-vsu-xarkov-41916575.html
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россия срыв попытка ротация всу южнодонецк противник потери
россия срыв попытка ротация всу южнодонецк противник потери
ВС России сорвали девять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
В результате противник потерял три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik
. Российские артиллеристы за сутки девять раз пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.
"В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного", — рассказал он.
Гордеев также добавил, что в результате ВСУ потеряли три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.
Кроме того, по его словам, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной украинских бригад в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы.
При этом российские военные уничтожили три пункта временной дислокации противника, проинформировал начальник пресс-центра.
По данным Минобороны РФ на 3 января, украинская армия на Южнодонецком направлении за сутки потеряла около 115 военнослужащих.