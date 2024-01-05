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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240105/rossiya-desantniki-likvidatsiya-vsu-artemovsk-41933562.html
Расчет ПТРК ликвидировал скопление пехоты ВСУ на Артемовском направлении
Расчет ПТРК ликвидировал скопление пехоты ВСУ на Артемовском направлении
Противотанковые расчеты десантников активно уничтожают живую силу и технику противника на данном участке фронта.
2024-01-05T12:35+0500
2024-01-05T12:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление украинской пехоты на северо-западе от Артемовска, ее уничтожили расчеты противотанковых комплексов "Фагот" и "Корнет", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."К северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление пехоты противника на одном из участков зоны ответственности полка. Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" костромские десантники уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу, где двумя пусками ракет из ПТРК "Корнет" уничтожили еще около двух отделений пехоты", — уточнили в военном ведомстве.Также там добавили, что противотанковые расчеты десантников активно уничтожают живую силу и технику противника на данном участке фронта.Кроме того, по словам командира противотанковой батареи гвардейского парашютно-десантного полка, "за три недели одним из расчетов батареи с этого комплекса было поражено до 60 человек живой силы противника, один пикап с боеприпасами, которые потом детонировали еще в течение часа"
https://uz.sputniknews.ru/20240104/rossiya-voyennyye-vozvrascheniye-plen-ukraina-41920418.html
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россия военные артемовское направление десантники противотанковые расчеты
россия военные артемовское направление десантники противотанковые расчеты

Расчет ПТРК ликвидировал скопление пехоты ВСУ на Артемовском направлении

12:35 05.01.2024
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Противотанковые расчеты десантников активно уничтожают живую силу и технику противника на данном участке фронта.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление украинской пехоты на северо-западе от Артемовска, ее уничтожили расчеты противотанковых комплексов "Фагот" и "Корнет", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"К северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление пехоты противника на одном из участков зоны ответственности полка. Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" костромские десантники уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу, где двумя пусками ракет из ПТРК "Корнет" уничтожили еще около двух отделений пехоты", — уточнили в военном ведомстве.
Также там добавили, что противотанковые расчеты десантников активно уничтожают живую силу и технику противника на данном участке фронта.
Кроме того, по словам командира противотанковой батареи гвардейского парашютно-десантного полка, "за три недели одним из расчетов батареи с этого комплекса было поражено до 60 человек живой силы противника, один пикап с боеприпасами, которые потом детонировали еще в течение часа"
Из украинского плена вернули 248 российских военных - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2024
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