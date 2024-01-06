https://uz.sputniknews.ru/20240106/konferentsiya-ankara-naslediye-djadidy-41943645.html
На конференции в Анкаре обсудили наследие джадидов
На конференции в Анкаре обсудили наследие джадидов
Участникам конференции подробно рассказали об инициативах главы Узбекистана по восстановлению наследия джадидов
2024-01-06T17:22+0500
2024-01-06T17:22+0500
2024-01-06T17:22+0500
турция
анкара
конференция
узбекистан
джадиды
музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/132/96/1329654_0:246:2767:1802_1920x0_80_0_0_964899f5806b00c8c0f988cd34f4f589.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Университете социальных наук Анкары состоялась конференция на тему "По следам джадидов: единство языка, мысли и работы", сообщает ИА “Дунё”.Организаторы - ректорат этого вуза и Всемирная ассоциация инженеров и архитекторов.На мероприятии обсудили значительный вклад в сферу образования лидеров джадидистского движения Туркестанского края, их роль в истории, развитии государственности Узбекистана.Участникам конференции в Анкаре подробно рассказали об инициативах главы Узбекистана, выдвинутых на расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просветительству, по восстановлению наследия джадидов, изучению и развитию их идей, а также о создании в Бухаре Государственного музея наследия джадидов.Кроме того, с 1 января 2024 года в Узбекистане будет издаваться новая газета "Джадид".В Узбекистане появится первый музей джадидов
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/132/96/1329654_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_134e822d498fdd73ec555329a67f0fa3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конференция анкара наследие джадиды участники инициативы главы узбекистан восстановление наследие
конференция анкара наследие джадиды участники инициативы главы узбекистан восстановление наследие
На конференции в Анкаре обсудили наследие джадидов
Участникам конференции подробно рассказали, в том числе об инициативах главы Узбекистана по восстановлению наследия джадидов.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
В Университете социальных наук Анкары состоялась конференция на тему "По следам джадидов: единство языка, мысли и работы", сообщает ИА “Дунё”
.
Организаторы - ректорат этого вуза и Всемирная ассоциация инженеров и архитекторов.
На мероприятии обсудили значительный вклад в сферу образования лидеров джадидистского движения Туркестанского края, их роль в истории, развитии государственности Узбекистана.
"В последние годы в Новом Узбекистане проводится большая работа по изучению идей джадидов. В частности, 11 декабря 2023 года в Ташкенте прошла научная конференция на тему "Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности", в которой приняли участие ведущие ученые тюркского мира с докладами о движении джадидизма, развивавшемся в Туркестане", - говорится в сообщении.
Участникам конференции в Анкаре подробно рассказали об инициативах главы Узбекистана, выдвинутых на расширенном заседании
Республиканского совета по духовности и просветительству, по восстановлению наследия джадидов, изучению и развитию их идей, а также о создании в Бухаре Государственного музея
наследия джадидов.
Кроме того, с 1 января 2024 года в Узбекистане будет издаваться новая газета "Джадид".