https://uz.sputniknews.ru/20240106/konferentsiya-ankara-naslediye-djadidy-41943645.html

На конференции в Анкаре обсудили наследие джадидов

На конференции в Анкаре обсудили наследие джадидов

Участникам конференции подробно рассказали об инициативах главы Узбекистана по восстановлению наследия джадидов

2024-01-06T17:22+0500

2024-01-06T17:22+0500

2024-01-06T17:22+0500

турция

анкара

конференция

узбекистан

джадиды

музей

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Университете социальных наук Анкары состоялась конференция на тему "По следам джадидов: единство языка, мысли и работы", сообщает ИА “Дунё”.Организаторы - ректорат этого вуза и Всемирная ассоциация инженеров и архитекторов.На мероприятии обсудили значительный вклад в сферу образования лидеров джадидистского движения Туркестанского края, их роль в истории, развитии государственности Узбекистана.Участникам конференции в Анкаре подробно рассказали об инициативах главы Узбекистана, выдвинутых на расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просветительству, по восстановлению наследия джадидов, изучению и развитию их идей, а также о создании в Бухаре Государственного музея наследия джадидов.Кроме того, с 1 января 2024 года в Узбекистане будет издаваться новая газета "Джадид".В Узбекистане появится первый музей джадидов

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