https://uz.sputniknews.ru/20240108/mintrans-kitay-partnery-vstrecha-elektrobusy-41953148.html
В Минтрансе РУз обсудили производство электробусов с китайскими партнерами
В Минтрансе РУз обсудили производство электробусов с китайскими партнерами
Речь шла о проектах развития системы общественного транспорта республики, необходимости обновления подвижного состава современными автобусами и микроавтобусами.
2024-01-08T10:29+0500
2024-01-08T10:29+0500
2024-01-08T10:29+0500
узбекистан
общество
промышленность
китай
инвестиции
электромобиль
ферганская область
проект
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Минтрансе Узбекистана состоялась встреча с представителями китайской компании по проекту производства электробусов в Ферганской области, сообщает ИА "Дунё"."DongFeng Special Car Сompany" намерена реализовать в Фуркатском районе Ферганской области в 2 этапа проект по производству электробусов, стоимость которого составляет $100 млн, годовая мощность — 1000 единиц.На первом этапе проекта, за счет прямых инвестиций в размере $45 млн на площади в 4 гектара планируют открыть производство электробусов, на втором этапе проекта в 2025 году — привлечь еще $50 млн на локализацию производства аккумуляторов и других комплектующих для электромобилей, а также организацию сервисных служб технического обслуживания в регионах.Кроме того, первый замминистра транспорта республики Маманбий Омаров и гендиректор крупнейшей китайской автомобилестроительной компании Ван Пэн обсудили проекты с участием иностранных партнеров, направленные на развитие системы общественного транспорта, реализованные в Узбекистане, а также необходимость обновления подвижного состава современными автобусами и микроавтобусами.
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минтранс руз встреча китайские партнеры проекты развитие системы общественного транспорта республики
минтранс руз встреча китайские партнеры проекты развитие системы общественного транспорта республики
В Минтрансе РУз обсудили производство электробусов с китайскими партнерами
Речь шла о проектах развития системы общественного транспорта республики, необходимости обновления подвижного состава современными автобусами и микроавтобусами.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
В Минтрансе Узбекистана состоялась встреча с представителями китайской компании по проекту производства электробусов в Ферганской области, сообщает
ИА "Дунё".
"DongFeng Special Car Сompany" намерена реализовать в Фуркатском районе Ферганской области в 2 этапа проект по производству электробусов, стоимость которого составляет $100 млн, годовая мощность — 1000 единиц.
На первом этапе проекта, за счет прямых инвестиций в размере $45 млн на площади в 4 гектара планируют открыть
производство электробусов, на втором этапе проекта в 2025 году — привлечь еще $50 млн на локализацию производства аккумуляторов и других комплектующих для электромобилей, а также организацию сервисных служб технического обслуживания в регионах.
Кроме того, первый замминистра транспорта республики Маманбий Омаров и гендиректор крупнейшей китайской автомобилестроительной компании Ван Пэн обсудили проекты с участием иностранных партнеров, направленные на развитие системы общественного транспорта, реализованные в Узбекистане, а также необходимость обновления подвижного состава современными автобусами и микроавтобусами.