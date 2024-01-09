https://uz.sputniknews.ru/20240109/rossiya-akatsiya-unichtojeniye-oporniki-vsu-kupyansk-41971774.html
Российские "Акации" ликвидировали "опорники" и бронетехнику ВСУ под Купянском
Российские "Акации" ликвидировали "опорники" и бронетехнику ВСУ под Купянском
Разведчики обнаружили замаскированные опорные пункты противника с помощью беспилотников
2024-01-09T11:50+0500
2024-01-09T11:50+0500
2024-01-09T11:50+0500
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников.Вместе с тем, в Минобороны РФ рассказали, что бойцы одного из расчетов "Акации" дружат 17 лет."Мы как братья друг другу. Мы еще до СВО в один из дней вместе решили пойти в армию, и вот собрались, приехали в военкомат, подписали контракт и приехали в воинскую часть для прохождения военной службы. А когда началась СВО, вместе прибыли сюда для выполнения боевых задач", — сообщил наводчик орудия с позывным "Цыган".
https://uz.sputniknews.ru/20240108/rossiya-solntsepek-unichtojeniye-opornik-pexota-vsu-41957779.html
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россия акации действие зона сво разведчики беспилотники
россия акации действие зона сво разведчики беспилотники
Российские "Акации" ликвидировали "опорники" и бронетехнику ВСУ под Купянском
Разведчики обнаружили замаскированные опорные пункты противника с помощью беспилотников.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ. <…> По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ", — рассказали в военном ведомстве.
Также там уточнили, что уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников.
Вместе с тем, в Минобороны РФ рассказали, что бойцы одного из расчетов "Акации" дружат 17 лет.
"Мы как братья друг другу. Мы еще до СВО в один из дней вместе решили пойти в армию, и вот собрались, приехали в военкомат, подписали контракт и приехали в воинскую часть для прохождения военной службы. А когда началась СВО, вместе прибыли сюда для выполнения боевых задач", — сообщил наводчик орудия с позывным "Цыган".