https://uz.sputniknews.ru/20240109/rossiya-akatsiya-unichtojeniye-oporniki-vsu-kupyansk-41971774.html

Российские "Акации" ликвидировали "опорники" и бронетехнику ВСУ под Купянском

Российские "Акации" ликвидировали "опорники" и бронетехнику ВСУ под Купянском

Разведчики обнаружили замаскированные опорные пункты противника с помощью беспилотников

2024-01-09T11:50+0500

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников.Вместе с тем, в Минобороны РФ рассказали, что бойцы одного из расчетов "Акации" дружат 17 лет."Мы как братья друг другу. Мы еще до СВО в один из дней вместе решили пойти в армию, и вот собрались, приехали в военкомат, подписали контракт и приехали в воинскую часть для прохождения военной службы. А когда началась СВО, вместе прибыли сюда для выполнения боевых задач", — сообщил наводчик орудия с позывным "Цыган".

https://uz.sputniknews.ru/20240108/rossiya-solntsepek-unichtojeniye-opornik-pexota-vsu-41957779.html

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