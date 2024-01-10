https://uz.sputniknews.ru/20240110/yeaes-iran-tovarooborot-prognoz-41990461.html
Товарооборот между ЕАЭС и Ираном должен достигнуть $20 млрд в ближайшие годы
Товарооборот между ЕАЭС и Ираном должен достигнуть $20 млрд в ближайшие годы
Благодаря Соглашению о зоне свободной торговли между странами "евразийской пятерки" и Ираном, товары, произведенные в ЕАЭС и Иране, получили льготный доступ на рынки
2024-01-10T13:53+0500
2024-01-10T13:53+0500
2024-01-10T14:14+0500
еаэс
иран
армения
товарооборот
соглашение
торговля
экономика
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Большая часть товаров, выпускаемых в ЕАЭС и в Иране, теперь доступны на рынках партнеров на максимально льготных условиях. Соглашение о зоне свободной торговли между странами "евразийской пятерки" и Ираном обеспечит обнуление и значительное снижение таможенных пошлин, а также сокращение нетарифных барьеров. По режиму свободной торговли будут упрощены также сертификация товаров и таможенное регулирование.По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет товарооборот между ЕАЭС и Ираном утроится, достигнув $20 млрд.Армения, при наличии сухопутной границы с Ираном, должна стать торговым мостом между Исламской республикой и всеми странами "евразийской пятерки", сообщает "МИР 24".Иран входит в топ-5 крупнейших торговых партнеров Армении, которая импортирует из этой страны природный газ, нефтепродукты, стройматериалы, автомобили и запчасти, оборудование. В свою очередь, в Иран Армения поставляет электроэнергию, металлические концентраты, медь, безалкогольные напитки, табачную продукцию. Новые условия послужат росту товарооборота и взаимных инвестиций.В соответствии с экономической политикой Ирана, в страну запрещено ввозить аналоги отечественной продукции. Теперь этот барьер должен быть устранен. Таможенные пошлины обнулятся и существенно снизятся на 90% товаров.Напомним, что полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое сменит действовавшее с 2019 года временное соглашение, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.Иран не видит смысла в ВТО при членстве в БРИКС, ШОС и ЕАЭС – МИД Ирана
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еаэс иран товарооборот
Товарооборот между ЕАЭС и Ираном должен достигнуть $20 млрд в ближайшие годы
13:53 10.01.2024 (обновлено: 14:14 10.01.2024)
Благодаря Соглашению о зоне свободной торговли между странами "евразийской пятерки" и Ираном, товары, произведенные в ЕАЭС и Иране, получили льготный доступ на рынки.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Большая часть товаров, выпускаемых в ЕАЭС и в Иране, теперь доступны на рынках партнеров на максимально льготных условиях.
Соглашение о зоне свободной торговли между странами "евразийской пятерки" и Ираном обеспечит обнуление и значительное снижение таможенных пошлин, а также сокращение нетарифных барьеров. По режиму свободной торговли будут упрощены также сертификация товаров и таможенное регулирование.
По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет товарооборот между ЕАЭС и Ираном утроится, достигнув $20 млрд.
Армения, при наличии сухопутной границы с Ираном, должна стать торговым мостом между Исламской республикой и всеми странами "евразийской пятерки", сообщает "МИР 24".
"По новому договору, который был подписан в декабре прошлого года, средняя ставка таможенных пошлин с 23% снизилась до 8% для армянских экспортеров. И мы считаем, что это создает достаточно хорошие условия для работы", – отметил замминистра экономики Армении Нарек Терян.
Иран входит в топ-5 крупнейших торговых партнеров Армении, которая импортирует из этой страны природный газ, нефтепродукты, стройматериалы, автомобили и запчасти, оборудование. В свою очередь, в Иран Армения поставляет электроэнергию, металлические концентраты, медь, безалкогольные напитки, табачную продукцию. Новые условия послужат росту товарооборота и взаимных инвестиций.
В соответствии с экономической политикой Ирана, в страну запрещено ввозить аналоги отечественной продукции. Теперь этот барьер должен быть устранен. Таможенные пошлины обнулятся и существенно снизятся на 90% товаров.
Напомним, что полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое сменит действовавшее с 2019 года временное соглашение, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.