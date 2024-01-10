https://uz.sputniknews.ru/20240110/yeaes-iran-tovarooborot-prognoz-41990461.html

Товарооборот между ЕАЭС и Ираном должен достигнуть $20 млрд в ближайшие годы

Товарооборот между ЕАЭС и Ираном должен достигнуть $20 млрд в ближайшие годы

Благодаря Соглашению о зоне свободной торговли между странами "евразийской пятерки" и Ираном, товары, произведенные в ЕАЭС и Иране, получили льготный доступ на рынки

2024-01-10T13:53+0500

2024-01-10T13:53+0500

2024-01-10T14:14+0500

еаэс

иран

армения

товарооборот

соглашение

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Большая часть товаров, выпускаемых в ЕАЭС и в Иране, теперь доступны на рынках партнеров на максимально льготных условиях. Соглашение о зоне свободной торговли между странами "евразийской пятерки" и Ираном обеспечит обнуление и значительное снижение таможенных пошлин, а также сокращение нетарифных барьеров. По режиму свободной торговли будут упрощены также сертификация товаров и таможенное регулирование.По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет товарооборот между ЕАЭС и Ираном утроится, достигнув $20 млрд.Армения, при наличии сухопутной границы с Ираном, должна стать торговым мостом между Исламской республикой и всеми странами "евразийской пятерки", сообщает "МИР 24".Иран входит в топ-5 крупнейших торговых партнеров Армении, которая импортирует из этой страны природный газ, нефтепродукты, стройматериалы, автомобили и запчасти, оборудование. В свою очередь, в Иран Армения поставляет электроэнергию, металлические концентраты, медь, безалкогольные напитки, табачную продукцию. Новые условия послужат росту товарооборота и взаимных инвестиций.В соответствии с экономической политикой Ирана, в страну запрещено ввозить аналоги отечественной продукции. Теперь этот барьер должен быть устранен. Таможенные пошлины обнулятся и существенно снизятся на 90% товаров.Напомним, что полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое сменит действовавшее с 2019 года временное соглашение, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.Иран не видит смысла в ВТО при членстве в БРИКС, ШОС и ЕАЭС – МИД Ирана

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