https://uz.sputniknews.ru/20240111/rossiya-vdv-ataka-vsu-zaporojskoye-napravleniye-42000286.html

Атака у Вербового: Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ

Атака у Вербового: Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ

Российские бойцы успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю.

2024-01-11T12:01+0500

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на Ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", — рассказали в оборонном ведомстве.Также там добавили, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники выявили огневые средства и пункты управления противника, а затем подавили их ударами авиации и огнем артиллерии."Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи", — уточнили в Минобороны РФ.Сообщается, что десантники под прикрытием огня бронегруппы вошли в лесопосадку, захваченную украинскими военными."Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", — указали в военном ведомстве.По данным Минобороны РФ от 10 января, за сутки на Запорожском направлении потери противника составили около 40 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20240110/rossiya-artilleriya-vdv-pravyy-bereg-dnepr-41988955.html

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