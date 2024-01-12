https://uz.sputniknews.ru/20240112/tashkent-otkrytiye-filial-yevraziyskiy-bank-42016408.html
В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка
В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка
Лицензию для осуществления деятельности казахстанскому банку выдал Центробанк Узбекистана
2024-01-12T13:45+0500
2024-01-12T13:45+0500
2024-01-12T13:51+0500
узбекистан
казахстан
банк
ташкент
филиал
открытие
лицензия
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка (Казахстан), сообщает ЦБ РУз.Лицензию на право осуществления деятельности казахстанскому банку выдал Центробанк Узбекистана. Напомним, в декабре 2022 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало Евразийскому банку разрешение на создание дочерней организации с одноименным названием в Узбекистане.
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ташкент открытие филиал евразийский банк лицензия осуществление деятельность казахстанский банк центробанк узбекистан
ташкент открытие филиал евразийский банк лицензия осуществление деятельность казахстанский банк центробанк узбекистан
В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка
13:45 12.01.2024 (обновлено: 13:51 12.01.2024)
Лицензию для осуществления деятельности казахстанскому банку выдал Центробанк Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка (Казахстан), сообщает ЦБ РУз
.
Лицензию на право осуществления деятельности казахстанскому банку выдал Центробанк Узбекистана.
“Постановлением правления ЦБ РУз принято решение о регистрации АО "Евразийский банк" в городе Ташкенте”, — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Напомним, в декабре 2022 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало
Евразийскому банку разрешение
на создание дочерней организации с одноименным названием в Узбекистане.