https://uz.sputniknews.ru/20240112/tashkent-otkrytiye-filial-yevraziyskiy-bank-42016408.html

В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка

В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка

Лицензию для осуществления деятельности казахстанскому банку выдал Центробанк Узбекистана

2024-01-12T13:45+0500

2024-01-12T13:45+0500

2024-01-12T13:51+0500

узбекистан

казахстан

банк

ташкент

филиал

открытие

лицензия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0c/42016526_0:100:3070:1827_1920x0_80_0_0_9fb26e3a8644e319f392f1eef3fcc788.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте откроют филиал Евразийского банка (Казахстан), сообщает ЦБ РУз.Лицензию на право осуществления деятельности казахстанскому банку выдал Центробанк Узбекистана. Напомним, в декабре 2022 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало Евразийскому банку разрешение на создание дочерней организации с одноименным названием в Узбекистане.

узбекистан

казахстан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент открытие филиал евразийский банк лицензия осуществление деятельность казахстанский банк центробанк узбекистан