https://uz.sputniknews.ru/20240115/germaniya-rossiya-voyna-prognozy-bild-statya-42045310.html

Германия готовится к войне с Россией — СМИ

Германия готовится к войне с Россией — СМИ

Bild рассказал о планах бундесвера относительно вооружённого противостояния с РФ после поражения ВСУ.

2024-01-15T13:50+0500

2024-01-15T13:50+0500

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, по сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года после поражения ВСУ, пишет таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ Бундесвера. Об этом сообщает РИА Новости."В “день Х", согласно секретному документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тыс. солдат Бундесвера", — говорится в публикации.Издание пишет, что эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции ВСУ, которое к июню того же года закончится отступлением украинской армии."С точностью до места и месяца описываются (в сценарии — прим. ред.) действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года", — указано в статье.По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор, который находится между Беларусью и Калининградской областью. Однако вопрос, чем закончится эта гипотетическая эскалация, авторы статьи оставили открытым.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "секретный план" Германии о подготовке к войне с Россией прошлогодним гороскопом. "Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", — написала дипломат в своем Telegram-канале. Напомним, что Россия неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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