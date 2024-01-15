https://uz.sputniknews.ru/20240115/rossiya-shturmoviki-udar-vsu-donetskoye-napravleniye-42042621.html

Российские штурмовики ударили по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики ударили по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу противника

2024-01-15T11:42+0500

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в военном ведомстве.Также там добавили, что по докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены.По словам летчика Су-25 с позывным "Джимми", "ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель". После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

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