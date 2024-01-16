https://uz.sputniknews.ru/20240116/giatsinty-unichtojeniye-artilleriya-vsu-krasnyy-liman-42058876.html

"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении

"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении

Помимо этого, расчеты буксируемых пушек ликвидировали точку подвоза и разгрузки боеприпасов противника, обнаруженную БПЛА.

2024-01-16T13:40+0500

2024-01-16T13:40+0500

2024-01-16T13:40+0500

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Во время контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ оперативно провели наводку по выданным разведкой координатам, а затем серией выстрелов поразили локацию, где размещались огневые средства противника. Помимо этого, также уничтожили точку подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ, которую обнаружили с БПЛА."Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", — цитирует Минобороны РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".

https://uz.sputniknews.ru/20240115/rossiya-shturmoviki-udar-vsu-donetskoye-napravleniye-42042621.html

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