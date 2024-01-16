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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240116/giatsinty-unichtojeniye-artilleriya-vsu-krasnyy-liman-42058876.html
"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении
"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении
Помимо этого, расчеты буксируемых пушек ликвидировали точку подвоза и разгрузки боеприпасов противника, обнаруженную БПЛА.
2024-01-16T13:40+0500
2024-01-16T13:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Во время контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ оперативно провели наводку по выданным разведкой координатам, а затем серией выстрелов поразили локацию, где размещались огневые средства противника. Помимо этого, также уничтожили точку подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ, которую обнаружили с БПЛА."Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", — цитирует Минобороны РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".
https://uz.sputniknews.ru/20240115/rossiya-shturmoviki-udar-vsu-donetskoye-napravleniye-42042621.html
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бойцы группировка войск "центр" краснолиманское направление бпла ликвидация противник
бойцы группировка войск "центр" краснолиманское направление бпла ликвидация противник

"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении

13:40 16.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ. Архивное фото
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Помимо этого, расчеты буксируемых пушек ликвидировали точку подвоза и разгрузки боеприпасов противника, обнаруженную БПЛА.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", — сообщили в военном ведомстве.

Во время контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ оперативно провели наводку по выданным разведкой координатам, а затем серией выстрелов поразили локацию, где размещались огневые средства противника. Помимо этого, также уничтожили точку подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ, которую обнаружили с БПЛА.
"Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", — цитирует Минобороны РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".
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