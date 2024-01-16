https://uz.sputniknews.ru/20240116/giatsinty-unichtojeniye-artilleriya-vsu-krasnyy-liman-42058876.html
"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении
"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении
Помимо этого, расчеты буксируемых пушек ликвидировали точку подвоза и разгрузки боеприпасов противника, обнаруженную БПЛА.
2024-01-16T13:40+0500
2024-01-16T13:40+0500
2024-01-16T13:40+0500
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Во время контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ оперативно провели наводку по выданным разведкой координатам, а затем серией выстрелов поразили локацию, где размещались огневые средства противника. Помимо этого, также уничтожили точку подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ, которую обнаружили с БПЛА."Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", — цитирует Минобороны РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".
https://uz.sputniknews.ru/20240115/rossiya-shturmoviki-udar-vsu-donetskoye-napravleniye-42042621.html
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бойцы группировка войск "центр" краснолиманское направление бпла ликвидация противник
бойцы группировка войск "центр" краснолиманское направление бпла ликвидация противник
"Гиацинты-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении
Помимо этого, расчеты буксируемых пушек ликвидировали точку подвоза и разгрузки боеприпасов противника, обнаруженную БПЛА.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", — сообщили в военном ведомстве.
Во время контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ оперативно провели наводку по выданным разведкой координатам, а затем серией выстрелов поразили локацию, где размещались огневые средства противника. Помимо этого, также уничтожили точку подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ, которую обнаружили с БПЛА.
"Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", — цитирует Минобороны РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".