https://uz.sputniknews.ru/20240117/kuveyt-fergana-investproyekty-42078709.html
Какие проекты планируют реализовать кувейтские компании в Фергане
Какие проекты планируют реализовать кувейтские компании в Фергане
Хоким Ферганской области и председатель правления двух кувейтских компаний обсудили перспективы сотрудничества в сферах медицины, фармацевтики, энергетики и горнодобывающей промышленности
2024-01-17T15:18+0500
2024-01-17T15:18+0500
2024-01-17T15:47+0500
узбекистан
кувейт
сотрудничество
инвестпроекты
ферганская область
медицина
шелк
экономика
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Инвестор из Кувейта намерен реализовать проект, предусматривающий создание и оснащение диагностической лаборатории в Ферганской области, сообщает UzA.Детали сотрудничества обсудили в ходе встречи хокима области Хайрулло Бозорова с делегацией Кувейта во главе с председателем правления компаний "Gulf Care General Trade" и "Energy Solutions" Эйядом аль-Салехом.Первая из них занимается поставками медоборудования, предоставлением медицинских и лабораторных услуг, вторая изучает возможности строительства в регионе солнечных и ветряных электростанций.Кувейтский бизнесмен рассказал, что намерен в ближайшее время реализовать проект создания и оснащения диагностической лаборатории для государственного медицинского учреждения в Ферганской области. Под лабораторию выделят здание в Ферганском областном филиале республиканского специализированного научно-практического центра охраны здоровья матери и ребенка.В планах кувейтского инвестора наладить поставки в регион качественных и доступных лекарств, а также реализовать крупный проект по переработке шелка в Фергане с последующим экспортом шелковых тканей и изделий.В свою очередь, компания "Energy Solutions", имеющая значительный опыт производства и установки различного оборудования и электрических технологий, используемых на промышленном рынке, собирается реализовать в Фергане инвестиционный проект по производству трансформаторов.Ее представители ознакомились с деятельностью свободной экономической зоны "Коканд", а также осмотрели земельные участки на территории Бешарыкского района для строительства солнечной электростанции. Напомним, что в регионе вместе с кувейтскими партнерами реализуют крупный проект в сфере медицины. До сегодняшнего дня в рамках благотворительной акции группа в составе около 20 высококвалифицированных специалистов клиник, принадлежащих кувейтской компании "Gulf Care General Trade", прооперировала 60 маленьких пациентов из малообеспеченных семей. Также за счет кувейтских инвестиций в Ферганской области построят радиологический центр.
узбекистан
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фергана кувейт компании проекты реализация планы
фергана кувейт компании проекты реализация планы
Какие проекты планируют реализовать кувейтские компании в Фергане
15:18 17.01.2024 (обновлено: 15:47 17.01.2024)
Хоким Ферганской области и председатель правления двух кувейтских компаний обсудили перспективы сотрудничества в сферах медицины, фармацевтики, энергетики и горнодобывающей промышленности.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik
. Инвестор из Кувейта намерен реализовать проект, предусматривающий создание и оснащение диагностической лаборатории в Ферганской области, сообщает
UzA.
Детали сотрудничества обсудили в ходе встречи хокима области Хайрулло Бозорова с делегацией Кувейта во главе с председателем правления компаний "Gulf Care General Trade" и "Energy Solutions" Эйядом аль-Салехом.
Первая из них занимается поставками медоборудования, предоставлением медицинских и лабораторных услуг, вторая изучает возможности строительства в регионе солнечных и ветряных электростанций.
Кувейтский бизнесмен рассказал, что намерен в ближайшее время реализовать проект создания и оснащения диагностической лаборатории для государственного медицинского учреждения в Ферганской области. Под лабораторию выделят здание в Ферганском областном филиале республиканского специализированного научно-практического центра охраны здоровья матери и ребенка.
В планах кувейтского инвестора наладить поставки в регион качественных и доступных лекарств, а также реализовать крупный проект по переработке шелка в Фергане с последующим экспортом шелковых тканей и изделий.
В свою очередь, компания "Energy Solutions", имеющая значительный опыт производства и установки различного оборудования и электрических технологий, используемых на промышленном рынке, собирается реализовать в Фергане инвестиционный проект по производству трансформаторов.
Ее представители ознакомились с деятельностью свободной экономической зоны "Коканд", а также осмотрели земельные участки на территории Бешарыкского района для строительства солнечной электростанции.
Напомним, что в регионе вместе с кувейтскими партнерами реализуют
крупный проект в сфере медицины. До сегодняшнего дня в рамках благотворительной акции группа в составе около 20 высококвалифицированных специалистов клиник, принадлежащих кувейтской компании "Gulf Care General Trade", прооперировала 60 маленьких пациентов из малообеспеченных семей. Также за счет кувейтских инвестиций в Ферганской области построят радиологический центр.