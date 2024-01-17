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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240117/rossiya-voyennyye-udar-punkt-nayemniki-vsu-42080359.html
Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ
Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ
Также российские бойцы поразили базу горючего для военной техники и три склада боеприпасов противника
2024-01-17T16:19+0500
2024-01-17T16:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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в мире
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинскому пункту временной дислокации иностранных наемников, а также трем складам боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — указано в сводке военного ведомства.
https://uz.sputniknews.ru/20240116/giatsinty-unichtojeniye-artilleriya-vsu-krasnyy-liman-42058876.html
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военнослужащие рф удар пункт дислокации иностранных наемников всу
военнослужащие рф удар пункт дислокации иностранных наемников всу

Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ

16:19 17.01.2024
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье
Учения Тихоокеанского флота в Приморье - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Также российские бойцы поразили базу горючего для военной техники и три склада боеприпасов противника.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинскому пункту временной дислокации иностранных наемников, а также трем складам боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — указано в сводке военного ведомства.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2024
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