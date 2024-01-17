https://uz.sputniknews.ru/20240117/rossiya-voyennyye-udar-punkt-nayemniki-vsu-42080359.html
Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ
Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ
Также российские бойцы поразили базу горючего для военной техники и три склада боеприпасов противника
2024-01-17T16:19+0500
2024-01-17T16:19+0500
2024-01-17T16:19+0500
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинскому пункту временной дислокации иностранных наемников, а также трем складам боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — указано в сводке военного ведомства.
https://uz.sputniknews.ru/20240116/giatsinty-unichtojeniye-artilleriya-vsu-krasnyy-liman-42058876.html
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военнослужащие рф удар пункт дислокации иностранных наемников всу
военнослужащие рф удар пункт дислокации иностранных наемников всу
Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ
Также российские бойцы поразили базу горючего для военной техники и три склада боеприпасов противника.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
Российские военные ударили по украинскому пункту временной дислокации иностранных наемников, а также трем складам боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — указано в сводке военного ведомства.