https://uz.sputniknews.ru/20240117/rossiya-voyennyye-udar-punkt-nayemniki-vsu-42080359.html

Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ

Военнослужащие РФ ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ

Также российские бойцы поразили базу горючего для военной техники и три склада боеприпасов противника

2024-01-17T16:19+0500

2024-01-17T16:19+0500

2024-01-17T16:19+0500

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Российские военные ударили по украинскому пункту временной дислокации иностранных наемников, а также трем складам боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — указано в сводке военного ведомства.

https://uz.sputniknews.ru/20240116/giatsinty-unichtojeniye-artilleriya-vsu-krasnyy-liman-42058876.html

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