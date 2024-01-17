https://uz.sputniknews.ru/20240117/uzbekistan-rybnaya-otrasl-itogi-perspektivy-42079903.html

Рыбная отрасль в Узбекистане: ключевые итоги 2023-го и перспективы на 2024

Рыбная отрасль в Узбекистане: ключевые итоги 2023-го и перспективы на 2024

В 2024 году прогнозируется увеличение объема выращивания рыбы до 900 тыс. тонн. Количество домохозяйств населения составит 13 577, из них интенсивным методом планируется разводить до 10 900 тонн.

2024-01-17T17:31+0500

2024-01-17T17:31+0500

2024-01-17T17:37+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

рыба

выращивание

итоги

план

наука

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистане действует 5 775 рыбоводческих хозяйств, из них 5 600 — в искусственных водоемах (63 тыс. га) и 175 — в естественных (537 тыс. га), сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Ассоциации “Узбекбаликсаноат”.В Ассоциации подчеркнули, что в республике за последние несколько лет приняли ряд важных решений и постановлений, регламентирующих дальнейшее развитие рыбной отрасли, а также оказывают всестороннюю поддержку ее представителям. В частности, предоставляют льготы, внедряют инновационные и интенсивные технологии таких стран, как Россия, Китай, Вьетнам, Иран, Венгрия, Турция и других.Количество хозяйств по производству холодноводных видов рыб (форель, лосось, осетр) достигло 24. В данном направлении реализовано 5 проектов и введено в эксплуатацию 1,2 тыс. тонн новых производственных мощностей, сообщили в Ассоциации.В минувшем году общее количество инкубационных цехов в отрасли увеличилось до 113. Репродуктивные пруды созданы на площади в 270 га.Объем разведения рыбы на основе интенсивных технологий на 1 га увеличился в 3-4 раза (всего интенсифицированы свыше 8 тыс. га).Запуск 241 регионального проекта общей стоимостью 712 млрд сумов позволил организовать 2 500 новых рабочих мест.Особое внимание уделяется проведению научных исследований и развитию международного сотрудничества. В частности, в НИИ рыбного хозяйства и Наманганском государственном университете открыты лаборатории "Ихтиопатология" для анализа болезней рыб и биохимического состава воды. Современное лабораторное оборудование завезено из Венгрии и Нидерландов.На сегодняшний день соответствующее обучение прошли более 240 руководителей и сотрудников рыбохозяйственных предприятий страны.В соответствии с постановлением президента, с 1 января 2024 года в рамках программы "Каждая семья — предприниматель" население и предприниматели могут получить беззалоговые кредиты до 50 млн сумов для реализации рыбоводческих проектов.В 2024 году в республике прогнозируют увеличение объема ловли рыбы до 900 тыс. тонн. Количество домохозяйств, занимающихся рыбоводством, составит 13 577, из них 10 900 планируют разводить рыбу интенсивным методом.Кроме того, создан перечень водохранилищ, на которых в 2023-2024 годах планируется создать объекты промыслового разведения и улова рыбы, а также прибрежного туризма.В ведомстве также рассказали, что согласно постановлению Кабмина РУз, с 1 октября прошлого года естественные и искусственные водоемы (водохранилища) государственного сектора начали передачу водных объектов государственной собственности в аренду субъектам предпринимательства через онлайн электронную торговую площадку — E-Auksion.В 2024 году среди приоритетных задач, направленных на развитие рыбной отрасли, планируется уделять особое внимание ключевым вопросам:В частности, согласно договоренности с Исследовательским центром рыбоводства Венгрии предусмотрено создание "Центра селекции" при Научно-исследовательском институте рыбоводства Узбекистана. Проект нацелен на акклиматизацию венгерских чистопородных карпов в условиях республики. Кроме того, в рамках проекта поэтапно будут завозить потомство 16 видов чистопородных карпов, которые в настоящее время содержатся в селекционном центре генофонда Венгрии. Из этого потомства планируется отобрать виды с высокой приспособляемостью к природно-климатическим условиям и провести селекционную работу.С китайскими коллегами планируется совместно выращивать в промышленных масштабах щуку, обитающую только в естественных водоемах. Кроме того, применяя современные методики, планируется совместно восстановить популяцию занесенного в Красную книгу туркестанского усача, а также выращивать рыбу семейства карповых.С южнокорейскими специалистами в настоящее время проводятся научно-исследовательская работа по выращиванию в Узбекистане в промышленных масштабах креветок. После завершения всех изыскательских работ планируется создать специализированную ферму.

https://uz.sputniknews.ru/20230130/uzbekistan-ispolzuet-opyt-rossii-v-proektax-po-rybovodstvu-31828880.html

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