https://uz.sputniknews.ru/20240118/rossiya-desantniki-artemovsk-42088125.html
Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
После того, как штурмовые группы ВДВ заняли украинский опорник, они провели его полную зачистку
2024-01-18T10:38+0500
2024-01-18T10:38+0500
2024-01-18T11:36+0500
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что российские военные вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ со скоплением пехоты. Десантники подавили украинские огневые точки и нарушили их систему управления с помощью артиллерии ВДВ, а также применяя FPV-дроны и квадрокоптеры, сбрасывавшие гранаты на позиции противника."Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", — добавили в Минобороны РФ.После того, как штурмовые группы ВДВ заняли украинский опорник, они провели его полную зачистку.Также по данным ведомства на среду, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли около 290 военнослужащих, один танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".
https://uz.sputniknews.ru/20240117/rossiya-voyennyye-udar-punkt-nayemniki-vsu-42080359.html
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россия десантники артемовск штурмовые группы вдв украина опорник
россия десантники артемовск штурмовые группы вдв украина опорник
Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
10:38 18.01.2024 (обновлено: 11:36 18.01.2024)
После того, как штурмовые группы ВДВ заняли украинский опорник, они провели его полную зачистку.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в военном ведомстве.
Также там уточнили, что российские военные вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ со скоплением пехоты. Десантники подавили украинские огневые точки и нарушили их систему управления с помощью артиллерии ВДВ, а также применяя FPV-дроны и квадрокоптеры, сбрасывавшие гранаты на позиции противника.
"Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", — добавили в Минобороны РФ.
После того, как штурмовые группы ВДВ заняли украинский опорник, они провели его полную зачистку.
Также по данным ведомства на среду, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли около 290 военнослужащих, один танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".