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https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistan-turizm-sentr-shaxrisabz-stroitelstvo-42111044.html
В Узбекистане появится еще один туристический центр
В Узбекистане появится еще один туристический центр
На площади в 240 га разместят современные сервисные комплексы и объекты туристической инфраструктуры
2024-01-19T12:38+0500
2024-01-19T12:39+0500
узбекистан
туризм
кашкадарьинская область
шахрисабз
строительство
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане на территории Шахрисабзского района создадут туристический центр “Шахрисабз”, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов.Его строительство предусмотрено постановлением президента "О мерах по созданию современных объектов обслуживания и туризма в горно-рекреационных районах Кашкадарьинской области".Площадь нового туристического центра — 240 га. В частности, чтобы создать соответствующие условия для отдыхающих в 2024-2025 годах на данной локации построят три современных гостиничных комплекса, центры питания, обслуживания и торгово-развлекательные, открытую автостоянку и канатную дорогу.Forbes включил Узбекистан в список самых лучших турнаправлений
https://uz.sputniknews.ru/20240118/mirziyoyev-turizm-prezentatsiya-2024-42089551.html
узбекистан
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узбекистан строительство туристический центр объекты туристической инфраструктуры
узбекистан строительство туристический центр объекты туристической инфраструктуры

В Узбекистане появится еще один туристический центр

12:38 19.01.2024 (обновлено: 12:39 19.01.2024)
© Foto : Ljuba brank / Ak-Saray palace in the city of Shahrisabz, Uzbekistan with the monument to Timur (Tamerlane) in the middleРуины дворца Тимура - Аксарай, с памятником Тимуру на переднем плане, Шахрисабз, Узбекистан.
Руины дворца Тимура - Аксарай, с памятником Тимуру на переднем плане, Шахрисабз, Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2024
© Foto : Ljuba brank / Ak-Saray palace in the city of Shahrisabz, Uzbekistan with the monument to Timur (Tamerlane) in the middle
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На площади в 240 га разместят современные сервисные комплексы и объекты туристической инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане на территории Шахрисабзского района создадут туристический центр “Шахрисабз”, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов.
© Информационная служба Министерства экономики и финансовПроект туристического центра “Шахрисабз”.
Проект туристического центра “Шахрисабз”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2024
Проект туристического центра “Шахрисабз”.
© Информационная служба Министерства экономики и финансов
Его строительство предусмотрено постановлением президента "О мерах по созданию современных объектов обслуживания и туризма в горно-рекреационных районах Кашкадарьинской области".
Площадь нового туристического центра — 240 га.
"Разработанный мастер-план предусматривает размещение в туристическом центре современных сервисных комплексов и объектов туристской инфраструктуры, включая гостиницы, гостевые дома, оздоровительные, торгово-развлекательные центры", — говорится в сообщении.
© Информационная служба Министерства экономики и финансовПроект туристического центра “Шахрисабз”.
Проект туристического центра “Шахрисабз”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2024
Проект туристического центра “Шахрисабз”.
© Информационная служба Министерства экономики и финансов
В частности, чтобы создать соответствующие условия для отдыхающих в 2024-2025 годах на данной локации построят три современных гостиничных комплекса, центры питания, обслуживания и торгово-развлекательные, открытую автостоянку и канатную дорогу.
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