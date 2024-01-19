https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistan-turizm-sentr-shaxrisabz-stroitelstvo-42111044.html

В Узбекистане появится еще один туристический центр

В Узбекистане появится еще один туристический центр

На площади в 240 га разместят современные сервисные комплексы и объекты туристической инфраструктуры

2024-01-19T12:38+0500

2024-01-19T12:38+0500

2024-01-19T12:39+0500

узбекистан

туризм

кашкадарьинская область

шахрисабз

строительство

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане на территории Шахрисабзского района создадут туристический центр “Шахрисабз”, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов.Его строительство предусмотрено постановлением президента "О мерах по созданию современных объектов обслуживания и туризма в горно-рекреационных районах Кашкадарьинской области".Площадь нового туристического центра — 240 га. В частности, чтобы создать соответствующие условия для отдыхающих в 2024-2025 годах на данной локации построят три современных гостиничных комплекса, центры питания, обслуживания и торгово-развлекательные, открытую автостоянку и канатную дорогу.Forbes включил Узбекистан в список самых лучших турнаправлений

https://uz.sputniknews.ru/20240118/mirziyoyev-turizm-prezentatsiya-2024-42089551.html

узбекистан

кашкадарьинская область

шахрисабз

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