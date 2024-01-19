https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistantsy-rabota-orgnabor-strany-2023-42117183.html

В каких странах узбекистанцы работали по адресному и оргнабору в 2023 году

В каких странах узбекистанцы работали по адресному и оргнабору в 2023 году

Граждане республики отправились работать в Россию, Южную Корею, Турцию, Казахстан, Японию, Болгарию и другие страны.

2024-01-19T18:05+0500

2024-01-19T18:05+0500

2024-01-19T18:11+0500

узбекистан

трудовая миграция

оргнабор

страны

россия

южная корея

турция

казахстан

япония

болгария

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В 2023 году на работу за рубеж по адресному и оргнабору уехали 38,4 тыс. узбекистанцев, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве по внешней трудовой миграции. В первом случае сотрудники Агентства помогают с трудоустройством трудовых мигрантов как уже за границей, так и в республике, во втором — отбор осуществляют представители работодателей в Узбекистане."Конечно, есть возможность отправлять граждан на работу в другие страны, работа над этим ведется, поэтому этот список должен расшириться в ближайшем будущем", — рассказали в Агентстве.Кроме того, узбекистанцы могут выезжать на временную работу за границу в порядке, установленном специальным постановлением Кабмина. Документ предусматривает, прежде всего, трудоустройство через частные агентства занятости, у которых есть соответствующая лицензия от министерства занятости и сокращения бедности. Этот процесс урегулирован межправительственными соглашениями и договорами с уполномоченными зарубежными организациями. При этом в Агентстве напомнили, что список лицензированных частных агентств занятости регулярно обновляется на сайте www.mehnat.uz"Наше Агентство занимается не только трудоустройством граждан, у нас также есть и другие направления деятельности. Например, если человек попал в трудную ситуацию в другой стране, потерял работу, то в этом случае наши представители помогают с поиском другой работы. Это тоже адресная помощь", — уточнили в Агентстве.

https://uz.sputniknews.ru/20231227/rossiya-trudovyye-migranty-patent-stoimost-2024-41840472.html

узбекистан

страны

россия

южная корея

казахстан

япония

болгария

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