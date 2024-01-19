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https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistantsy-rabota-orgnabor-strany-2023-42117183.html
В каких странах узбекистанцы работали по адресному и оргнабору в 2023 году
В каких странах узбекистанцы работали по адресному и оргнабору в 2023 году
Граждане республики отправились работать в Россию, Южную Корею, Турцию, Казахстан, Японию, Болгарию и другие страны.
2024-01-19T18:05+0500
2024-01-19T18:11+0500
узбекистан
трудовая миграция
оргнабор
страны
россия
южная корея
турция
казахстан
япония
болгария
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В 2023 году на работу за рубеж по адресному и оргнабору уехали 38,4 тыс. узбекистанцев, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве по внешней трудовой миграции. В первом случае сотрудники Агентства помогают с трудоустройством трудовых мигрантов как уже за границей, так и в республике, во втором — отбор осуществляют представители работодателей в Узбекистане."Конечно, есть возможность отправлять граждан на работу в другие страны, работа над этим ведется, поэтому этот список должен расшириться в ближайшем будущем", — рассказали в Агентстве.Кроме того, узбекистанцы могут выезжать на временную работу за границу в порядке, установленном специальным постановлением Кабмина. Документ предусматривает, прежде всего, трудоустройство через частные агентства занятости, у которых есть соответствующая лицензия от министерства занятости и сокращения бедности. Этот процесс урегулирован межправительственными соглашениями и договорами с уполномоченными зарубежными организациями. При этом в Агентстве напомнили, что список лицензированных частных агентств занятости регулярно обновляется на сайте www.mehnat.uz"Наше Агентство занимается не только трудоустройством граждан, у нас также есть и другие направления деятельности. Например, если человек попал в трудную ситуацию в другой стране, потерял работу, то в этом случае наши представители помогают с поиском другой работы. Это тоже адресная помощь", — уточнили в Агентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20231227/rossiya-trudovyye-migranty-patent-stoimost-2024-41840472.html
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узбекистан страны адресный набор оргнабор граждане республика
узбекистан страны адресный набор оргнабор граждане республика

В каких странах узбекистанцы работали по адресному и оргнабору в 2023 году

18:05 19.01.2024 (обновлено: 18:11 19.01.2024)
© SputnikТоп-10 стран, куда убекистанцы выехали по адресному и оргнабору в 2023 году
Топ-10 стран, куда убекистанцы выехали по адресному и оргнабору в 2023 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2024
© Sputnik
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Граждане республики уезжали на заработки в Россию, Южную Корею, Турцию, Казахстан, Японию, Болгарию и другие страны.
В 2023 году на работу за рубеж по адресному и оргнабору уехали 38,4 тыс. узбекистанцев, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве по внешней трудовой миграции. В первом случае сотрудники Агентства помогают с трудоустройством трудовых мигрантов как уже за границей, так и в республике, во втором — отбор осуществляют представители работодателей в Узбекистане.
Топ-10 стран, куда убекистанцы выехали по адресному и оргнабору в 2023 году
Топ-10 стран, куда убекистанцы выехали по адресному и оргнабору в 2023 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2024
Топ-10 стран, куда убекистанцы выехали по адресному и оргнабору в 2023 году
"Конечно, есть возможность отправлять граждан на работу в другие страны, работа над этим ведется, поэтому этот список должен расшириться в ближайшем будущем", — рассказали в Агентстве.
Кроме того, узбекистанцы могут выезжать на временную работу за границу в порядке, установленном специальным постановлением Кабмина. Документ предусматривает, прежде всего, трудоустройство через частные агентства занятости, у которых есть соответствующая лицензия от министерства занятости и сокращения бедности.
Этот процесс урегулирован межправительственными соглашениями и договорами с уполномоченными зарубежными организациями. При этом в Агентстве напомнили, что список лицензированных частных агентств занятости регулярно обновляется на сайте www.mehnat.uz
"Наше Агентство занимается не только трудоустройством граждан, у нас также есть и другие направления деятельности. Например, если человек попал в трудную ситуацию в другой стране, потерял работу, то в этом случае наши представители помогают с поиском другой работы. Это тоже адресная помощь", — уточнили в Агентстве.
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