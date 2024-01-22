Для мигрантов создадут памятку о правилах поведения в РФ и цифровые профили
12:40 22.01.2024 (обновлено: 13:21 22.01.2024)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногофункциональный миграционный центр. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
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Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. Он включает более 40 различных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Для иностранцев, прибывающих в РФ, предлагается создать Памятку о правилах и нормах поведения в России, сообщает РИА Новости.
Это определено в плане мероприятий Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, который утвердило правительство России.
"Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — гласит один из пунктов документа.
Как ожидается, данная мера повысит уровень информированности иностранцев о правилах общежития в российском обществе.
Кроме того, план предусматривает создание механизма уведомления о въезде в Россию через цифровой профиль без получения визы.
Документ также включает:
предоставление иностранным гражданам права изменить цели пребывания в России без выезда за ее пределы с взиманием государственной пошлины;
регистрацию иностранного гражданина в единой биометрической системе за пределами РФ через специальное мобильное приложение, а также обеспечение безопасности перевода денежных средств, в том числе через ЕБС;
создание механизма релокации, который позволит иностранцам заниматься предпринимательской деятельностью на территории России, а также поможет им переехать, переместить бизнес-активы или организовать бизнес-процессы;
расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, а также списка стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы;
увеличение числа иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в российских вузах, <…> профессиональных образовательных организациях и образовательных учреждениях высшего образования по программам среднего профессионального образования;
создание дополнительных условий для адаптации лиц, ищущих защиту в России, а также устранение законодательных пробелов в области предоставления убежища.
В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам.
Вместе с тем план предполагает ужесточение миграционной политики, в частности:
блокировку активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности;
разработку предложений по усилению ответственности иностранцев за нарушение российских законов;
блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и реализации поддельных документов.
17 января, 11:50