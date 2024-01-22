https://uz.sputniknews.ru/20240122/rossiya-migranty-pamyatka-povedeniye-42135377.html

Для мигрантов создадут памятку о правилах поведения в РФ и цифровые профили

Для мигрантов создадут памятку о правилах поведения в РФ и цифровые профили

Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. Он включает более 40 различных мероприятий.

2024-01-22T12:40+0500

2024-01-22T12:40+0500

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Для иностранцев, прибывающих в РФ, предлагается создать Памятку о правилах и нормах поведения в России, сообщает РИА Новости. Это определено в плане мероприятий Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, который утвердило правительство России."Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — гласит один из пунктов документа.Как ожидается, данная мера повысит уровень информированности иностранцев о правилах общежития в российском обществе.Кроме того, план предусматривает создание механизма уведомления о въезде в Россию через цифровой профиль без получения визы.Документ также включает:В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам.Приморский край планирует привлечь рабочих различных специальностей из УзбекистанаВместе с тем план предполагает ужесточение миграционной политики, в частности:

https://uz.sputniknews.ru/20240117/uzbekistantsy-trudoustroystvo-za-rubejom-orgnabor-42073056.html

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