https://uz.sputniknews.ru/20240123/mirziyoyev-prezentatsiya-zdravooxraneniye-42154251.html

В структуре Минздрава Узбекистана появится Центр проектов здравоохранения

В структуре Минздрава Узбекистана появится Центр проектов здравоохранения

Также пересмотрят и приведут в соответствие с международными стандартами 40 действующих в республике санитарных правил и норм.

2024-01-23T09:40+0500

2024-01-23T09:40+0500

2024-01-23T09:40+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

здравоохранение

общество

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В структуре Минздрава Узбекистана создадут проектный офис "Центр проектов здравоохранения" в форме госучреждения. Об этом стало известно в ходе презентации, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.Стратегия "Узбекистан-2030" включает ряд задач по охране здоровья населения и повышению качества медицинских услуг. В целях их эффективной реализации разработаны предложения с участием международных экспертов.В зоне ответственности нового центра будут находиться полное внедрение системы государственного медицинского страхования и пакета гарантированных государством бесплатных медуслуг и лекарств, усиление системы контроля за качеством и безопасностью медицинских услуг, повышение потенциала кадров, развитие системы медицинского образования и науки на основе международных стандартов.Также центр будет способствовать широкому внедрению цифровых технологий, ускорению проектов государственно-частного партнерства, расширению частного сектора, повышению прозрачности госзакупок, реформированию фармацевтической отрасли.Также речь шла об укреплении кадрового потенциала.В соответствии с этой задачей, образовательные программы Ташкентской медицинской академии пройдут международную аккредитацию. Там откроют программы магистратуры по специальностям общественного здравоохранения, профилактической медицины и физической активности. Знания студентов-медиков будут оценивать посредством госэкзаменов в два этапа на основе международно-признанной системы.Кроме того, международную аккредитацию пройдут специализированные центры хирургии, кардиологии, эндокринологии, дерматовенерологии и косметологии, Детский национальный медицинский центр и Национальный медицинский центр.Также в этом году 40 действующих в республике санитарных правил и норм пересмотрят и приведут в соответствие с международными стандартами.Шавкат Мирзиёев одобрил эти предложения и поручил утвердить "дорожную карту" по их реализации.

https://uz.sputniknews.ru/20240110/uzbekistan-inostrantsy-priyezd-lecheniye-statistika-41995438.html

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