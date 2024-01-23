https://uz.sputniknews.ru/20240123/mirziyoyev-prezentatsiya-zdravooxraneniye-42154251.html
В структуре Минздрава Узбекистана появится Центр проектов здравоохранения
В структуре Минздрава Узбекистана появится Центр проектов здравоохранения
Также пересмотрят и приведут в соответствие с международными стандартами 40 действующих в республике санитарных правил и норм.
2024-01-23T09:40+0500
2024-01-23T09:40+0500
2024-01-23T09:40+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
здравоохранение
общество
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В структуре Минздрава Узбекистана создадут проектный офис "Центр проектов здравоохранения" в форме госучреждения. Об этом стало известно в ходе презентации, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.Стратегия "Узбекистан-2030" включает ряд задач по охране здоровья населения и повышению качества медицинских услуг. В целях их эффективной реализации разработаны предложения с участием международных экспертов.В зоне ответственности нового центра будут находиться полное внедрение системы государственного медицинского страхования и пакета гарантированных государством бесплатных медуслуг и лекарств, усиление системы контроля за качеством и безопасностью медицинских услуг, повышение потенциала кадров, развитие системы медицинского образования и науки на основе международных стандартов.Также центр будет способствовать широкому внедрению цифровых технологий, ускорению проектов государственно-частного партнерства, расширению частного сектора, повышению прозрачности госзакупок, реформированию фармацевтической отрасли.Также речь шла об укреплении кадрового потенциала.В соответствии с этой задачей, образовательные программы Ташкентской медицинской академии пройдут международную аккредитацию. Там откроют программы магистратуры по специальностям общественного здравоохранения, профилактической медицины и физической активности. Знания студентов-медиков будут оценивать посредством госэкзаменов в два этапа на основе международно-признанной системы.Кроме того, международную аккредитацию пройдут специализированные центры хирургии, кардиологии, эндокринологии, дерматовенерологии и косметологии, Детский национальный медицинский центр и Национальный медицинский центр.Также в этом году 40 действующих в республике санитарных правил и норм пересмотрят и приведут в соответствие с международными стандартами.Шавкат Мирзиёев одобрил эти предложения и поручил утвердить "дорожную карту" по их реализации.
https://uz.sputniknews.ru/20240110/uzbekistan-inostrantsy-priyezd-lecheniye-statistika-41995438.html
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изменения здравоохранение узбекистан санитарные правила и нормы международные стандарты
изменения здравоохранение узбекистан санитарные правила и нормы международные стандарты
В структуре Минздрава Узбекистана появится Центр проектов здравоохранения
Также в республике пересмотрят и приведут в соответствие с международными стандартами 40 действующих санитарных правил и норм.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik.
В структуре Минздрава Узбекистана создадут проектный офис "Центр проектов здравоохранения" в форме госучреждения. Об этом стало известно в ходе презентации, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает
пресс-служба президента.
Стратегия "Узбекистан-2030" включает ряд задач по охране здоровья населения и повышению качества медицинских услуг. В целях их эффективной реализации разработаны предложения с участием международных экспертов.
В зоне ответственности нового центра будут находиться полное внедрение системы государственного медицинского страхования и пакета гарантированных государством бесплатных медуслуг и лекарств, усиление системы контроля за качеством и безопасностью медицинских услуг, повышение потенциала кадров, развитие системы медицинского образования и науки на основе международных стандартов.
Также центр будет способствовать широкому внедрению цифровых технологий, ускорению проектов государственно-частного партнерства, расширению частного сектора, повышению прозрачности госзакупок, реформированию фармацевтической отрасли.
"В деятельность проектного офиса будут привлекаться на договорной основе опытные специалисты специализированных медицинских центров, высших учебных и научно-исследовательских учреждений, а также иностранные эксперты и консультанты", — говорится в сообщении.
Также речь шла об укреплении кадрового потенциала.
В соответствии с этой задачей, образовательные программы Ташкентской медицинской академии пройдут международную аккредитацию. Там откроют программы магистратуры по специальностям общественного здравоохранения, профилактической медицины и физической активности. Знания студентов-медиков будут оценивать посредством госэкзаменов в два этапа на основе международно-признанной системы.
"Со следующего учебного года исходя из потребностей регионов 200 выпускников медицинских вузов пройдут обучение в ведущих зарубежных учебных заведениях по программам магистратуры и клинической ординатуры", — говорится в сообщении.
Кроме того, международную аккредитацию пройдут специализированные центры хирургии, кардиологии, эндокринологии, дерматовенерологии и косметологии, Детский национальный медицинский центр и Национальный медицинский центр.
Также в этом году 40 действующих в республике санитарных правил и норм пересмотрят и приведут в соответствие с международными стандартами.
Шавкат Мирзиёев одобрил эти предложения и поручил утвердить "дорожную карту" по их реализации.