https://uz.sputniknews.ru/20240123/rf-v-otlichie-ot-kieva-ne-bet-po-naseleniyu-i-grajdanskim-obektam--peskov-42166687.html

РФ, в отличие от Киева, не бьет по населению и гражданским объектам — Песков

РФ, в отличие от Киева, не бьет по населению и гражданским объектам — Песков

Официальный представитель Кремля рассказал являются ли взрывы в Киеве и Харькове ответом на удары ВСУ по ДНР, а также в чем кардинальное отличие российских бойцов от военных киевского режима.

2024-01-23T16:19+0500

2024-01-23T16:19+0500

2024-01-23T16:19+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

дмитрий песков

россия

кремль

харьков

киев

днр

донбасс

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Взрывы в Киеве и Харькове не являются ответом на украинские удары по Донбассу, российские военные не бьют по мирному населению и гражданским объектам, в отличие от киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее во вторник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ информировали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях."Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", — подчеркнул Песков.Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, можно ли говорить, что ракетные удары по Киеву и Харькову Россия нанесла в ответ на последние обстрелы Донецка.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. В результате погибли 27 человек, еще 26 были ранены. 22 января в ДНР власти республики объявили днем траура. Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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