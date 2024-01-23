https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-kitay-vuzy-sotrudnichestvo-42159834.html

Как планируют сотрудничать вузы Узбекистана и Китая

Как планируют сотрудничать вузы Узбекистана и Китая

Высшие учебные заведения РУз и КНР подписали 70 документов. Также достигнуты соглашения между 5 высшими образовательными учреждениями об организации совместных образовательных программ.

2024-01-23T14:10+0500

2024-01-23T14:10+0500

2024-01-23T14:10+0500

общество

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форум

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Высшие учебные заведения Узбекистана и Китая подписали 70 документов о сотрудничестве, сообщила Sputnik Узбекистан пресс-секретарь министра высшего образования, науки и инноваций Назокат Абдукундузова.Подписание состоялось в рамках узбекско-китайского образовательного форума в Пекине, в котором участвовали 37 ректоров из РУз и 110 их китайских коллег.На основе совместной образовательной программы свыше 300 студентов РУз получат возможность обучаться в ведущих китайских университетах. Вместе с тем, стороны договорились об организации грантовых программ для более чем 100 студентов из Узбекистана.Программа форума включала пленарное заседание и панельные сессии руководителей узбекских и китайских вузов по таким направлениям, как точные дисциплины, инженерия, сельское хозяйство, ИКТ, гуманитарные дисциплины, медицина и фармацевтика. Участники масштабного образовательного форума приняли Пекинскую декларацию о сотрудничестве между вузами двух стран.Документ предусматривает:

https://uz.sputniknews.ru/20240122/uzbekistan-kitay-matematika-sentr-42148729.html

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