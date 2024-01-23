Как планируют сотрудничать вузы Узбекистана и Китая
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанПодписана Пекинская декларация о сотрудничестве между университетами Узбекистана и Китая.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
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Высшие учебные заведения РУз и КНР подписали в Пекине целый ряд документов. Также достигнуты соглашения между 5 высшими образовательными учреждениями об организации совместных образовательных программ.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Высшие учебные заведения Узбекистана и Китая подписали 70 документов о сотрудничестве, сообщила Sputnik Узбекистан пресс-секретарь министра высшего образования, науки и инноваций Назокат Абдукундузова.
Подписание состоялось в рамках узбекско-китайского образовательного форума в Пекине, в котором участвовали 37 ректоров из РУз и 110 их китайских коллег.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанПодписана Пекинская декларация о сотрудничестве между университетами Узбекистана и Китая.
Подписана Пекинская декларация о сотрудничестве между университетами Узбекистана и Китая.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
"Между высшими учебными заведениями двух государств было подписано 70 двусторонних документов, а также достигнуты соглашения между 5 высшими учебными заведениями об организации совместных образовательных программ", — рассказала Абдукундузова.
На основе совместной образовательной программы свыше 300 студентов РУз получат возможность обучаться в ведущих китайских университетах. Вместе с тем, стороны договорились об организации грантовых программ для более чем 100 студентов из Узбекистана.
Программа форума включала пленарное заседание и панельные сессии руководителей узбекских и китайских вузов по таким направлениям, как точные дисциплины, инженерия, сельское хозяйство, ИКТ, гуманитарные дисциплины, медицина и фармацевтика.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанПодписана Пекинская декларация о сотрудничестве между университетами Узбекистана и Китая.
Подписана Пекинская декларация о сотрудничестве между университетами Узбекистана и Китая.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
Участники масштабного образовательного форума приняли Пекинскую декларацию о сотрудничестве между вузами двух стран.
Документ предусматривает:
создание институциональной платформы между высшими учебными заведениями Узбекистана и Китая;
формирование модели центральноазиатско-китайского образовательного сотрудничества;
дальнейшее развитие программ академического обмена;
реализацию совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.