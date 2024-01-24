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https://uz.sputniknews.ru/20240124/mirziyoyev-aziatskiy-bank-infrastrukturnyx-investitsiy-vstrecha-42182157.html
Мирзиёев встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Мирзиёев встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Стороны обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства, а также подготовку и проведение заседания совета управляющих банка в Самарканде
2024-01-24T14:00+0500
2024-01-24T14:40+0500
узбекистан
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
переговоры
азиатский банк инфраструктурных инвестиций
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В рамках деловой программы государственного визита в КНР, Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, где встретился с президентом банка Цзинь Лицюнем, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, в последние годы взаимодействие с банком вышло на беспрецедентно высокий уровень. Портфель совместных проектов превысил $3 млрд. Только в 2023 году объем привлеченных инвестиций достиг $1 млрд.Речь шла о важных проектах в области энергетики, водоснабжения, реконструкции автомобильных и железных дорог, а также развития предпринимательства с участием АБИИ.Глава Узбекистана выступил за наращивание объемов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и реализацию социально важных программ на принципах государственно-частного партнерства."В рамках проводимых структурных реформ в Новом Узбекистане принята совместная Программа сотрудничества до 2026 года по реализации проектов в приоритетных направлениях. Особое внимание уделено вопросам поддержки стратегически важных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии", — говорится в сообщении.Также лидер Узбекистана и президент АБИИ обсудили подготовку и проведение Ежегодного заседания совета управляющих банка в сентябре этого года в Самарканде.Ранее Sputnik сообщал о том, что Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. В рамках программы пребывания он также встретился с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
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мирзиёев кнр встреча расширение стратегического партнерства
мирзиёев кнр встреча расширение стратегического партнерства

Мирзиёев встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

14:00 24.01.2024 (обновлено: 14:40 24.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
Переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства, а также подготовку и проведение заседания совета управляющих банка в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В рамках деловой программы государственного визита в КНР, Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, где встретился с президентом банка Цзинь Лицюнем, сообщает пресс-служба президента.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства с этим ведущим международным финансовым институтом", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
Переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в последние годы взаимодействие с банком вышло на беспрецедентно высокий уровень. Портфель совместных проектов превысил $3 млрд. Только в 2023 году объем привлеченных инвестиций достиг $1 млрд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
Переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о важных проектах в области энергетики, водоснабжения, реконструкции автомобильных и железных дорог, а также развития предпринимательства с участием АБИИ.
Глава Узбекистана выступил за наращивание объемов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и реализацию социально важных программ на принципах государственно-частного партнерства.
"В рамках проводимых структурных реформ в Новом Узбекистане принята совместная Программа сотрудничества до 2026 года по реализации проектов в приоритетных направлениях. Особое внимание уделено вопросам поддержки стратегически важных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
Переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также лидер Узбекистана и президент АБИИ обсудили подготовку и проведение Ежегодного заседания совета управляющих банка в сентябре этого года в Самарканде.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. В рамках программы пребывания он также встретился с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
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