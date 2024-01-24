https://uz.sputniknews.ru/20240124/rossiya-boytsy-unichtojeniye-vsu-artemovsk-42174609.html
Военнослужащие РФ уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска
Военнослужащие РФ уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска
Замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты выявили с помощью беспилотников.
2024-01-24T14:52+0500
2024-01-24T14:52+0500
2024-01-24T14:52+0500
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск "Юг", ликвидировали укрепленные украинские позиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска, сообщает РИА Новости. Расчеты БПЛА обнаружили замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты на северном фланге Артемовска. Далее координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по позициям ВСУ, уничтожив их."Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции. В основном такие задачи стоят, ну. соответственно, и контрбатарейная борьба", — рассказал заряжающий минометного расчета с позывным "Шлямбур".В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил РФ рассказал, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения — перемещаться в его сторону.
https://uz.sputniknews.ru/20240123/rf-v-otlichie-ot-kieva-ne-bet-po-naseleniyu-i-grajdanskim-obektam--peskov-42166687.html
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военнослужащие рф артемовск беспилотники
военнослужащие рф артемовск беспилотники
Военнослужащие РФ уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска
Замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты выявили с помощью беспилотников.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik.
Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск "Юг", ликвидировали укрепленные украинские позиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска, сообщает РИА Новости.
Расчеты БПЛА обнаружили замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты на северном фланге Артемовска. Далее координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по позициям ВСУ, уничтожив их.
"Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции. В основном такие задачи стоят, ну. соответственно, и контрбатарейная борьба", — рассказал заряжающий минометного расчета с позывным "Шлямбур".
В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил РФ рассказал, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения — перемещаться в его сторону.