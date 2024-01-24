https://uz.sputniknews.ru/20240124/tashkent-xokimiyat-shanxay-meriya-memorandum-42173604.html

Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве

Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве

Узбекская сторона намерена изучить богатый опыт Шанхая в области градостроительства.

2024-01-24T11:50+0500

2024-01-24T11:50+0500

2024-01-24T11:50+0500

узбекистан

хокимият ташкента

китай

шанхай

мэр

меморандум

сотрудничество

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента и мэр Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Шанхаем на 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба столичной администрации.Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.Речь также шла о проектах, реализуемых в Ташкенте совместно с китайскими партнерами.Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центрГун Чжэн выразил готовность к сотрудничеству в вопросах развития туристического сектора, увеличения объемов внешней торговли и инвестиций.В свою очередь, Шавкат Умурзаков отметил важность изучения богатого опыта Шанхая в сфере градостроительства.

https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-kitay-vuzy-sotrudnichestvo-42159834.html

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