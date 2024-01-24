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https://uz.sputniknews.ru/20240124/tashkent-xokimiyat-shanxay-meriya-memorandum-42173604.html
Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве
Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве
Узбекская сторона намерена изучить богатый опыт Шанхая в области градостроительства.
2024-01-24T11:50+0500
2024-01-24T11:50+0500
узбекистан
хокимият ташкента
китай
шанхай
мэр
меморандум
сотрудничество
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента и мэр Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Шанхаем на 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба столичной администрации.Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.Речь также шла о проектах, реализуемых в Ташкенте совместно с китайскими партнерами.Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центрГун Чжэн выразил готовность к сотрудничеству в вопросах развития туристического сектора, увеличения объемов внешней торговли и инвестиций.В свою очередь, Шавкат Умурзаков отметил важность изучения богатого опыта Шанхая в сфере градостроительства.
https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-kitay-vuzy-sotrudnichestvo-42159834.html
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ташкент хокимият шанхай мэрия сотрудничество изучение опыт градостроительство
ташкент хокимият шанхай мэрия сотрудничество изучение опыт градостроительство

Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве

11:50 24.01.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Пекин.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Пекин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекская сторона намерена изучить богатый опыт Шанхая в области градостроительства.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента и мэр Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Шанхаем на 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба столичной администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаХоким Ташкента подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхаем.
Хоким Ташкента подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхаем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Хоким Ташкента подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхаем.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаХоким Ташкента подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхаем.
Хоким Ташкента подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхаем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Хоким Ташкента подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхаем.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Речь также шла о проектах, реализуемых в Ташкенте совместно с китайскими партнерами.
Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр
Гун Чжэн выразил готовность к сотрудничеству в вопросах развития туристического сектора, увеличения объемов внешней торговли и инвестиций.
В свою очередь, Шавкат Умурзаков отметил важность изучения богатого опыта Шанхая в сфере градостроительства.
Подписана Пекинская декларация о сотрудничестве между университетами Узбекистана и Китая. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2024
Как планируют сотрудничать вузы Узбекистана и Китая
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