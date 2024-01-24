https://uz.sputniknews.ru/20240124/tashkent-xokimiyat-shanxay-meriya-memorandum-42173604.html
Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве
Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве
Узбекская сторона намерена изучить богатый опыт Шанхая в области градостроительства.
2024-01-24T11:50+0500
2024-01-24T11:50+0500
2024-01-24T11:50+0500
узбекистан
хокимият ташкента
китай
шанхай
мэр
меморандум
сотрудничество
подписание документов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33856267_0:129:1280:850_1920x0_80_0_0_5d8013e956fe72a748ba3238773c32ca.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента и мэр Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Шанхаем на 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба столичной администрации.Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.Речь также шла о проектах, реализуемых в Ташкенте совместно с китайскими партнерами.Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центрГун Чжэн выразил готовность к сотрудничеству в вопросах развития туристического сектора, увеличения объемов внешней торговли и инвестиций.В свою очередь, Шавкат Умурзаков отметил важность изучения богатого опыта Шанхая в сфере градостроительства.
https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-kitay-vuzy-sotrudnichestvo-42159834.html
узбекистан
шанхай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33856267_84:0:1217:850_1920x0_80_0_0_0f3b375dc72091dc86d6c598f3e2e8b8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент хокимият шанхай мэрия сотрудничество изучение опыт градостроительство
ташкент хокимият шанхай мэрия сотрудничество изучение опыт градостроительство
Хокимият Ташкента и мэрия Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве
Узбекская сторона намерена изучить богатый опыт Шанхая в области градостроительства.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik.
Исполняющий обязанности хокима Ташкента и мэр Шанхая подписали Меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Шанхаем на 2024-2026 годы, сообщает
пресс-служба столичной администрации.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Речь также шла о проектах, реализуемых в Ташкенте совместно с китайскими партнерами.
Гун Чжэн выразил готовность к сотрудничеству в вопросах развития туристического сектора, увеличения объемов внешней торговли и инвестиций.
В свою очередь, Шавкат Умурзаков отметил важность изучения богатого опыта Шанхая в сфере градостроительства.