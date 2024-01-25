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https://uz.sputniknews.ru/20240125/mirziyoyev-investforum-kitay-predlojeniya-42209196.html
Мирзиёев выступил на инвестфоруме в Китае — что предложил президент
Мирзиёев выступил на инвестфоруме в Китае — что предложил президент
Глава республики рассказал о новых возможностях для успешной реализации проектов китайскими компаниями
2024-01-25T13:51+0500
2024-01-25T13:51+0500
узбекистан
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
инвестиционный форум
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вместе с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в городе Шэньчжэне, сообщает пресс-служба президента.Мирзиёев подчеркнул важность мобилизации совместных усилий для продвижения новых проектов и инициатив, а также обозначил дальнейшие приоритеты и перспективные направления взаимодействия:В связи с этим, глава Узбекистана отметил достигнутые договоренности с китайскими партнерами по расширению инвестиционного портфеля проектов и программ развития инфраструктуры и промышленной кооперации.По его словам, мощный импульс успешной деятельности китайских партнеров в Узбекистане придадут принятые в ходе нынешнего визита решения по расширению финансирования проектов ведущими банками Китая, открытию представительства Экспортно-импортного банка и созданию новой Инвестиционной платформы с Фондом "Шелковый путь".В свою очередь, секретарь партийного комитета провинции Гуандун Хуан Куньмин отметил большие возможности, которые открываются в Узбекистане, и призвал китайский бизнес еще более активно участвовать в реализации взаимовыгодных проектов.По итогам бизнес-форума, в котором участвовали руководители ведомств и регионов двух стран, а также более 600 представителей крупного бизнеса КНР, подписали солидный пакет документов. Они предусматривают реализацию проектов в сферах энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей, электротехнической, легкой промышленности, машиностроения, инфраструктурного развития, сельского хозяйства, образования, транспорта и логистики.Кроме того, разработают дорожную карту с закреплением за каждым проектом ответственных менеджеров.В заключение президент Узбекистана выступил с инициативой об организации на ежегодной основе Гуандунского инвестиционного форума, предложив провести его в следующем году в Самарканде.Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом.Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина — перечень
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мирзиёев инвестфорум китай предложения новые возможности реализация проектов китайские компании
мирзиёев инвестфорум китай предложения новые возможности реализация проектов китайские компании

Мирзиёев выступил на инвестфоруме в Китае — что предложил президент

13:51 25.01.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в городе Шэньчжэне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в городе Шэньчжэне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики рассказал о новых возможностях для успешной реализации проектов китайскими компаниями в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вместе с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в городе Шэньчжэне, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня всеобъемлющие и взаимовыгодные отношения между нашими странами динамично развиваются прежде всего благодаря экономическому сотрудничеству", — отметил глава РУз в своем выступлении.

Мирзиёев подчеркнул важность мобилизации совместных усилий для продвижения новых проектов и инициатив, а также обозначил дальнейшие приоритеты и перспективные направления взаимодействия:
расширение партнерства с китайскими компаниями с внедрением упрощенного порядка привлечения средств финансовых институтов КНР на проекты развития инфраструктуры, промкооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе по глубокой переработке стратегического сырья;
привлечение передовых китайских технологий в области устойчивого сельского хозяйства и внедрение научных подходов по реабилитации земель и культивации солеустойчивых растений;
дальнейшее продвижение стратегического партнерства в "зеленой" энергетике и участие компаний Китая в программе приватизации.
В связи с этим, глава Узбекистана отметил достигнутые договоренности с китайскими партнерами по расширению инвестиционного портфеля проектов и программ развития инфраструктуры и промышленной кооперации.
По его словам, мощный импульс успешной деятельности китайских партнеров в Узбекистане придадут принятые в ходе нынешнего визита решения по расширению финансирования проектов ведущими банками Китая, открытию представительства Экспортно-импортного банка и созданию новой Инвестиционной платформы с Фондом "Шелковый путь".
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе совместного Инвестиционного форума, проходящего в городе Шэньчжэне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
Инвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Еще одно новшество. За каждым китайским партнером будет закреплен ответственный инвестиционный менеджер. Мы твердо верим, что они предоставят китайским компаниям новые возможности для успешной реализации проектов", — сказал Мирзиёев.

В свою очередь, секретарь партийного комитета провинции Гуандун Хуан Куньмин отметил большие возможности, которые открываются в Узбекистане, и призвал китайский бизнес еще более активно участвовать в реализации взаимовыгодных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе совместного Инвестиционного форума, проходящего в городе Шэньчжэне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
Инвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам бизнес-форума, в котором участвовали руководители ведомств и регионов двух стран, а также более 600 представителей крупного бизнеса КНР, подписали солидный пакет документов. Они предусматривают реализацию проектов в сферах энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей, электротехнической, легкой промышленности, машиностроения, инфраструктурного развития, сельского хозяйства, образования, транспорта и логистики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе совместного Инвестиционного форума, проходящего в городе Шэньчжэне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
Инвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, разработают дорожную карту с закреплением за каждым проектом ответственных менеджеров.
В заключение президент Узбекистана выступил с инициативой об организации на ежегодной основе Гуандунского инвестиционного форума, предложив провести его в следующем году в Самарканде.
Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом.
Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина — перечень
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