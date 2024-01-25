Мирзиёев выступил на инвестфоруме в Китае — что предложил президент
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в городе Шэньчжэне.
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Глава республики рассказал о новых возможностях для успешной реализации проектов китайскими компаниями в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вместе с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в городе Шэньчжэне, сообщает пресс-служба президента.
"Сегодня всеобъемлющие и взаимовыгодные отношения между нашими странами динамично развиваются прежде всего благодаря экономическому сотрудничеству", — отметил глава РУз в своем выступлении.
Мирзиёев подчеркнул важность мобилизации совместных усилий для продвижения новых проектов и инициатив, а также обозначил дальнейшие приоритеты и перспективные направления взаимодействия:
расширение партнерства с китайскими компаниями с внедрением упрощенного порядка привлечения средств финансовых институтов КНР на проекты развития инфраструктуры, промкооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе по глубокой переработке стратегического сырья;
привлечение передовых китайских технологий в области устойчивого сельского хозяйства и внедрение научных подходов по реабилитации земель и культивации солеустойчивых растений;
дальнейшее продвижение стратегического партнерства в "зеленой" энергетике и участие компаний Китая в программе приватизации.
В связи с этим, глава Узбекистана отметил достигнутые договоренности с китайскими партнерами по расширению инвестиционного портфеля проектов и программ развития инфраструктуры и промышленной кооперации.
По его словам, мощный импульс успешной деятельности китайских партнеров в Узбекистане придадут принятые в ходе нынешнего визита решения по расширению финансирования проектов ведущими банками Китая, открытию представительства Экспортно-импортного банка и созданию новой Инвестиционной платформы с Фондом "Шелковый путь".
Инвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
"Еще одно новшество. За каждым китайским партнером будет закреплен ответственный инвестиционный менеджер. Мы твердо верим, что они предоставят китайским компаниям новые возможности для успешной реализации проектов", — сказал Мирзиёев.
В свою очередь, секретарь партийного комитета провинции Гуандун Хуан Куньмин отметил большие возможности, которые открываются в Узбекистане, и призвал китайский бизнес еще более активно участвовать в реализации взаимовыгодных проектов.
Инвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
По итогам бизнес-форума, в котором участвовали руководители ведомств и регионов двух стран, а также более 600 представителей крупного бизнеса КНР, подписали солидный пакет документов. Они предусматривают реализацию проектов в сферах энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей, электротехнической, легкой промышленности, машиностроения, инфраструктурного развития, сельского хозяйства, образования, транспорта и логистики.
Инвестиционный форум в городе Шэньчжэне.
Кроме того, разработают дорожную карту с закреплением за каждым проектом ответственных менеджеров.
В заключение президент Узбекистана выступил с инициативой об организации на ежегодной основе Гуандунского инвестиционного форума, предложив провести его в следующем году в Самарканде.
Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом.