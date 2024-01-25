https://uz.sputniknews.ru/20240125/mirziyoyev-investforum-kitay-predlojeniya-42209196.html

Мирзиёев выступил на инвестфоруме в Китае — что предложил президент

Мирзиёев выступил на инвестфоруме в Китае — что предложил президент

Глава республики рассказал о новых возможностях для успешной реализации проектов китайскими компаниями

2024-01-25T13:51+0500

2024-01-25T13:51+0500

2024-01-25T13:51+0500

узбекистан

китай

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

инвестиционный форум

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вместе с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в городе Шэньчжэне, сообщает пресс-служба президента.Мирзиёев подчеркнул важность мобилизации совместных усилий для продвижения новых проектов и инициатив, а также обозначил дальнейшие приоритеты и перспективные направления взаимодействия:В связи с этим, глава Узбекистана отметил достигнутые договоренности с китайскими партнерами по расширению инвестиционного портфеля проектов и программ развития инфраструктуры и промышленной кооперации.По его словам, мощный импульс успешной деятельности китайских партнеров в Узбекистане придадут принятые в ходе нынешнего визита решения по расширению финансирования проектов ведущими банками Китая, открытию представительства Экспортно-импортного банка и созданию новой Инвестиционной платформы с Фондом "Шелковый путь".В свою очередь, секретарь партийного комитета провинции Гуандун Хуан Куньмин отметил большие возможности, которые открываются в Узбекистане, и призвал китайский бизнес еще более активно участвовать в реализации взаимовыгодных проектов.По итогам бизнес-форума, в котором участвовали руководители ведомств и регионов двух стран, а также более 600 представителей крупного бизнеса КНР, подписали солидный пакет документов. Они предусматривают реализацию проектов в сферах энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей, электротехнической, легкой промышленности, машиностроения, инфраструктурного развития, сельского хозяйства, образования, транспорта и логистики.Кроме того, разработают дорожную карту с закреплением за каждым проектом ответственных менеджеров.В заключение президент Узбекистана выступил с инициативой об организации на ежегодной основе Гуандунского инвестиционного форума, предложив провести его в следующем году в Самарканде.Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом.Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина — перечень

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