https://uz.sputniknews.ru/20240126/kazaxstan-uzbekistan-neft-postavki-rost-42229914.html
"Казтрансойл" в 2024 году увеличит транзит нефти из РФ в Узбекистан в 3,5 раза
"Казтрансойл" в 2024 году увеличит транзит нефти из РФ в Узбекистан в 3,5 раза
В январе текущего года запланирована перекачка в республику 25 тыс. тонн российской нефти.
2024-01-26T14:40+0500
2024-01-26T14:40+0500
2024-01-26T15:00+0500
узбекистан
казахстан
нефть
поставки
россия
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Оператор магистрального нефтепровода "Казтрансойл" в 2024 году планирует осуществить транзит 550 тыс. тонн нефти из России в Узбекистан через территорию Казахстана, сообщила пресс-служба компании.Прошлогодние поставки составили 154,3 тыс. тонн "черного золота".Из них 25 тыс. тонн поставят в январе в соответствии с графиком, утвержденным Минэнерго Казахстана.Напомним, что перекачку российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов "Казтрансойла" начали в 2017 году. Объем транзита тогда составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году – 35,8 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.Для справки: АО "Казтрансойл" — национальный оператор магистрального нефтепровода в Казахстане. Входит в группу "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. километров.
https://uz.sputniknews.ru/20231104/obemy-postavok-neftyanogo-syrya-iz-rossii-v-uzbekistan-uvelichat-40695614.html
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транзит российский газ казахстан узбекистан
транзит российский газ казахстан узбекистан
"Казтрансойл" в 2024 году увеличит транзит нефти из РФ в Узбекистан в 3,5 раза
14:40 26.01.2024 (обновлено: 15:00 26.01.2024)
В январе текущего года запланирована перекачка в республику 25 тыс. тонн российской нефти.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik
. Оператор магистрального нефтепровода "Казтрансойл" в 2024 году планирует осуществить транзит 550 тыс. тонн нефти из России в Узбекистан через территорию Казахстана, сообщила
пресс-служба компании.
Прошлогодние поставки составили 154,3 тыс. тонн "черного золота".
"В 2024 году объем транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан увеличится с запланированных 500 тыс. тонн до 550 тыс. тонн", — говорится в сообщении.
Из них 25 тыс. тонн поставят в январе в соответствии с графиком, утвержденным Минэнерго Казахстана.
Напомним, что перекачку российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов "Казтрансойла" начали в 2017 году. Объем транзита тогда составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году – 35,8 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.
Для справки: АО "Казтрансойл" — национальный оператор магистрального нефтепровода в Казахстане. Входит в группу "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. километров.