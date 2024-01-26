https://uz.sputniknews.ru/20240126/rossiya-desantniki-unichtojeniye-vsu-dnepr-42225324.html
Российские десантники уничтожили военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра
Боевую задачу выполнили расчеты гаубиц "Гиацинт-Б", разведчики ВДВ корректировали артогонь непосредственно у берега
2024-01-26T11:30+0500
2024-01-26T11:30+0500
2024-01-26T12:50+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников ликвидировали пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что с данных позиций осуществляли наблюдение за подконтрольным ВС РФ берегом, запускали разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, вели корректировку их работы и наведение украинской артиллерии. Координаты объектов ВСУ незамедлительно передали десантниками на пункт управления артиллерией для их уничтожения.Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что разведчики ВДВ проводили корректировку артогня, находясь непосредственно у берега Днепра.
https://uz.sputniknews.ru/20240125/rossiya-operejeniye-vsu-snaryady-42202245.html
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россия десантники правый берег днепр расчеты гаубиц разведчики вдв
россия десантники правый берег днепр расчеты гаубиц разведчики вдв
Российские десантники уничтожили военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра
11:30 26.01.2024 (обновлено: 12:50 26.01.2024)
Боевую задачу выполнили расчеты гаубиц "Гиацинт-Б", разведчики ВДВ корректировали артогонь непосредственно у берега.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik
. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" российских десантников ликвидировали пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ", — рассказали в военном ведомстве.
Также там добавили, что с данных позиций осуществляли наблюдение за подконтрольным ВС РФ берегом, запускали разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, вели корректировку их работы и наведение украинской артиллерии. Координаты объектов ВСУ незамедлительно передали десантниками на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", — указали в Минобороны РФ.
Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что разведчики ВДВ проводили корректировку артогня, находясь непосредственно у берега Днепра.