https://uz.sputniknews.ru/20240127/uzbekistan-oae-voditelskiye-prava-42237800.html

С сегодняшнего дня взаимно признаются водительские права между РУз и ОАЭ

С сегодняшнего дня взаимно признаются водительские права между РУз и ОАЭ

Соответствующий меморандум подписал глава узбекского МВД в ходе визита в Абу-Даби в декабре 2023 года

2024-01-27T09:41+0500

2024-01-27T09:41+0500

2024-01-27T09:41+0500

узбекистан

оаэ

водительское удостоверение

меморандум

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Начиная с сегодняшнего дня взаимно признаются водительские права между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.Соответствующий меморандум в ходе встречи в начале декабря 2023 года подписали министр внутренних дел Пулат Бабаджанов и заместитель премьер-министра ОАЭ — министр внутренних дел шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян. Теперь граждане обеих стран смогут управлять транспортным средством в государстве-партнере при наличии водительских прав своей страны. Исключение составляют только те, кто живет в другой стране долгосрочно.Кроме того, граждане Узбекистана, получившие право долгосрочного проживания в ОАЭ и имеющие водительское удостоверение своей страны, освобождаются от сдачи соответствующих теоретических и практических экзаменов для получения прав в Эмиратах.Документ вступает в силу 27 января 2024 года.В каких странах действуют водительские права Узбекистана

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