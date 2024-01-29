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https://uz.sputniknews.ru/20240129/mirziyoyev-videoselektor-ekologiya-zadachi-42259350.html
На улицах Ташкента появятся мониторы качества воздуха
На улицах Ташкента появятся мониторы качества воздуха
Глава Узбекистана дал ряд поручений, чтобы снизить количество загрязняющих веществ в атмосфере и улучшить экологическую обстановку
2024-01-29T16:19+0500
2024-01-29T16:19+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экология
деревья
загрязнение воздуха
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. На улицах Ташкента установят табло и мониторы, постоянно информирующие о качестве воздуха, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В ходе видеоселекторного совещания глава республики проанализировал актуальные проблемы в сфере экологии и определил пути их решения.В частности, он отметил, что с 2020 года в регионах было запущено 22 тыс. новых промышленных предприятий, за этот же период построили почти 250 тыс. новых домов.По его словам, сегодня промышленные предприятия и автомобили выбрасывают в атмосферу более 2 млн тонн загрязняющих веществ. В Ташкенте, Алмалыке, Нурафшане, Ахангаране, Ангрене, Бекабаде и Кувасае количество загрязняющих веществ в воздухе значительно выше, чем в других регионах.Как отмечалось, пылегазоочистное оборудование на некоторых предприятиях регионов эксплуатируется уже более 10 лет.Несмотря на то, что промышленным предприятиям предоставлены многие льготы, чтобы "встать на ноги", некоторые из них не думают ни об уплате налогов, ни об охране окружающей среды, подчеркнул Мирзиёев.Президент Узбекистана поручил министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с хокимами и руководителями отраслей разработать мастер-планы для каждого района и города по улучшению экологической ситуации на местах.Кроме того, к концу года будет объявлен рейтинг и экологические паспорта регионов и отраслей. По результатам хокимы выступят перед населением.Также Мирзиёев поставил задачу начать установку автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха в Ташкенте и Нукусе, областных центрах и 20 промышленных районах.До конца года 112 крупных промышленных предприятий и все производители цемента должны установить современное пылегазоочистное оборудование и заменить старое, а также обновить фильтры на предприятиях с высоким уровнем выбросов пыли.Крупным предприятиям стройматериалов, энергетики и металлургии предстоит создать "зелёные пояса" площадью 5 гектаров и высадить в общей сложности 10 млн деревьев.Вместе с тем, по словам президента РУз, строительные компании, чувствуя социальную ответственность, должны создать "зелёные пояса" в Ташкенте.В числе других поручений:
https://uz.sputniknews.ru/20240129/uzbekistan-derevya-otsifrovka-42257314.html
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мирзиёев задачи экология снижение загрязняющие вещества атмосфера улучшение экологическая обстановка
мирзиёев задачи экология снижение загрязняющие вещества атмосфера улучшение экологическая обстановка

На улицах Ташкента появятся мониторы качества воздуха

16:19 29.01.2024
© Sputnik / Abdubakir YunusovВид на небоскреб NEST ONE в Tashkent city
Вид на небоскреб NEST ONE в Tashkent city - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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Глава Узбекистана дал ряд поручений, чтобы снизить количество загрязняющих веществ в атмосфере и улучшить экологическую обстановку.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. На улицах Ташкента установят табло и мониторы, постоянно информирующие о качестве воздуха, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В ходе видеоселекторного совещания глава республики проанализировал актуальные проблемы в сфере экологии и определил пути их решения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное первоочередным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год.
Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное первоочередным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное первоочередным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, он отметил, что с 2020 года в регионах было запущено 22 тыс. новых промышленных предприятий, за этот же период построили почти 250 тыс. новых домов.
По его словам, сегодня промышленные предприятия и автомобили выбрасывают в атмосферу более 2 млн тонн загрязняющих веществ. В Ташкенте, Алмалыке, Нурафшане, Ахангаране, Ангрене, Бекабаде и Кувасае количество загрязняющих веществ в воздухе значительно выше, чем в других регионах.
Как отмечалось, пылегазоочистное оборудование на некоторых предприятиях регионов эксплуатируется уже более 10 лет.
Несмотря на то, что промышленным предприятиям предоставлены многие льготы, чтобы "встать на ноги", некоторые из них не думают ни об уплате налогов, ни об охране окружающей среды, подчеркнул Мирзиёев.
"В большинстве случаев строительные объекты и проекты реализуются без экологической экспертизы. В связи с этим с 1 апреля решено ввести рейтинг каждого региона по уровню загрязнения воздуха, воды и окружающей среды", — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана поручил министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с хокимами и руководителями отраслей разработать мастер-планы для каждого района и города по улучшению экологической ситуации на местах.
Кроме того, к концу года будет объявлен рейтинг и экологические паспорта регионов и отраслей. По результатам хокимы выступят перед населением.
Также Мирзиёев поставил задачу начать установку автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха в Ташкенте и Нукусе, областных центрах и 20 промышленных районах.
До конца года 112 крупных промышленных предприятий и все производители цемента должны установить современное пылегазоочистное оборудование и заменить старое, а также обновить фильтры на предприятиях с высоким уровнем выбросов пыли.
Крупным предприятиям стройматериалов, энергетики и металлургии предстоит создать "зелёные пояса" площадью 5 гектаров и высадить в общей сложности 10 млн деревьев.
Вместе с тем, по словам президента РУз, строительные компании, чувствуя социальную ответственность, должны создать "зелёные пояса" в Ташкенте.
В числе других поручений:
Минприроды совместно с хокимами регионов внедрить систему "посадки 100 саженцев за каждое незаконно срубленное дерево";
начать создание "зелёных садов" на территории бывших мусорных полигонов, расположенных на 23 га площади в Ахангаране и 37 га в Янгиюле;
реализовать отдельную программу по работе с предприятиями, сбрасывающими вредные отходы в воду и производящими большой объём выбросов;
в течение следующих пяти лет создать не менее 3 000 гектаров "зеленого пояса" и 200 гектаров "зеленых парков", которые покроют зеленью Ташкент и прилегающие к нему районы Ташобласти.
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