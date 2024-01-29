https://uz.sputniknews.ru/20240129/mirziyoyev-videoselektor-ekologiya-zadachi-42259350.html

На улицах Ташкента появятся мониторы качества воздуха

На улицах Ташкента появятся мониторы качества воздуха

Глава Узбекистана дал ряд поручений, чтобы снизить количество загрязняющих веществ в атмосфере и улучшить экологическую обстановку

2024-01-29T16:19+0500

2024-01-29T16:19+0500

2024-01-29T16:19+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экология

деревья

загрязнение воздуха

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. На улицах Ташкента установят табло и мониторы, постоянно информирующие о качестве воздуха, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В ходе видеоселекторного совещания глава республики проанализировал актуальные проблемы в сфере экологии и определил пути их решения.В частности, он отметил, что с 2020 года в регионах было запущено 22 тыс. новых промышленных предприятий, за этот же период построили почти 250 тыс. новых домов.По его словам, сегодня промышленные предприятия и автомобили выбрасывают в атмосферу более 2 млн тонн загрязняющих веществ. В Ташкенте, Алмалыке, Нурафшане, Ахангаране, Ангрене, Бекабаде и Кувасае количество загрязняющих веществ в воздухе значительно выше, чем в других регионах.Как отмечалось, пылегазоочистное оборудование на некоторых предприятиях регионов эксплуатируется уже более 10 лет.Несмотря на то, что промышленным предприятиям предоставлены многие льготы, чтобы "встать на ноги", некоторые из них не думают ни об уплате налогов, ни об охране окружающей среды, подчеркнул Мирзиёев.Президент Узбекистана поручил министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с хокимами и руководителями отраслей разработать мастер-планы для каждого района и города по улучшению экологической ситуации на местах.Кроме того, к концу года будет объявлен рейтинг и экологические паспорта регионов и отраслей. По результатам хокимы выступят перед населением.Также Мирзиёев поставил задачу начать установку автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха в Ташкенте и Нукусе, областных центрах и 20 промышленных районах.До конца года 112 крупных промышленных предприятий и все производители цемента должны установить современное пылегазоочистное оборудование и заменить старое, а также обновить фильтры на предприятиях с высоким уровнем выбросов пыли.Крупным предприятиям стройматериалов, энергетики и металлургии предстоит создать "зелёные пояса" площадью 5 гектаров и высадить в общей сложности 10 млн деревьев.Вместе с тем, по словам президента РУз, строительные компании, чувствуя социальную ответственность, должны создать "зелёные пояса" в Ташкенте.В числе других поручений:

https://uz.sputniknews.ru/20240129/uzbekistan-derevya-otsifrovka-42257314.html

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