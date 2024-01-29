https://uz.sputniknews.ru/20240129/rossiya-artilleriya-vsu-kupyansk-42249313.html

Российские военные ликвидировали пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

Российские военные ликвидировали пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

Объект обнаружили с при помощи БПЛА, боевую задачу выполнил расчет гаубицы "Мста-С".

2024-01-29T10:37+0500

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в процессе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне СВО на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что для поражения цели использовали 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С". "Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы огнем из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили выявленную цель", — говорится в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20240128/vse-diversanty-sovershavshie-terakty-v-krymu-zaderjany---gubernator-42247013.html

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военнослужащие рф купянское направление боевая задача бпла расчет гаубицы "мста-с".