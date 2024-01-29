https://uz.sputniknews.ru/20240129/rossiya-artilleriya-vsu-kupyansk-42249313.html
Российские военные ликвидировали пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
Российские военные ликвидировали пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
Объект обнаружили с при помощи БПЛА, боевую задачу выполнил расчет гаубицы "Мста-С".
2024-01-29T10:37+0500
2024-01-29T10:37+0500
2024-01-29T11:43+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
всу
в мире
вооружение
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/11/41071891_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_7922cb3a9bb12422380f157b16365b44.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в процессе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне СВО на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что для поражения цели использовали 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С". "Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы огнем из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили выявленную цель", — говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20240128/vse-diversanty-sovershavshie-terakty-v-krymu-zaderjany---gubernator-42247013.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/11/41071891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c057fcd14b043dc6648b17807ce37a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
военнослужащие рф купянское направление боевая задача бпла расчет гаубицы "мста-с".
военнослужащие рф купянское направление боевая задача бпла расчет гаубицы "мста-с".
Российские военные ликвидировали пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
10:37 29.01.2024 (обновлено: 11:43 29.01.2024)
Объект обнаружили при помощи БПЛА, боевую задачу выполнил расчет гаубицы "Мста-С".
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в процессе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне СВО на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили замаскированный пункт боепитания ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", — рассказали в военном ведомстве.
Также там уточнили, что для поражения цели использовали 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".
"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы огнем из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили выявленную цель", — говорится в сообщении.