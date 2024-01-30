https://uz.sputniknews.ru/20240130/buxara-olimpiada-studenty-mediki-42263908.html
В Бухаре состоялась международная олимпиада студентов-медиков
В Бухаре состоялась международная олимпиада студентов-медиков
Также в рамках олимпиады организовали мастер-классы от ведущих зарубежных и отечественных специалистов по фундаментальным наукам, методам научных исследований, актуальным вопросам педиатрии и стоматологии.
2024-01-30T10:39+0500
2024-01-30T10:39+0500
2024-01-30T10:39+0500
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Бухарском государственном медицинском институте прошла IV международная олимпиада под девизом "От учения Абу Али ибн Сино до третьего Ренессанса", сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций РУз.В числе участников — более 200 студентов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, государственных и негосударственных медицинских вузов республики.Участники демонстрировали знания по нескольким разделам и направлениям современной медицины.Первое место разделили команды БухГМИ и Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.Второе — команды Воронежского государственного медицинского университета и Ташкентской медицинской академии.Третье — команды Таджикского государственного медицинского университета, СамГМУ и Военно-медицинской академии ВС Минобороны РУз. В рамках Международной олимпиады для студентов Бухарского государственного медицинского института провели около 20 мастер-классов от ведущих зарубежных и отечественных специалистов по фундаментальным наукам, методам научных исследований, актуальным вопросам педиатрии и стоматологии в современной медицине.
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международная олимпиада студенты медицинских вузов бухара
международная олимпиада студенты медицинских вузов бухара
В Бухаре состоялась международная олимпиада студентов-медиков
Также в рамках олимпиады организовали мастер-классы от ведущих зарубежных и отечественных специалистов по фундаментальным наукам, методам научных исследований, актуальным вопросам педиатрии и стоматологии.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik.
В Бухарском государственном медицинском институте прошла IV международная олимпиада под девизом "От учения Абу Али ибн Сино до третьего Ренессанса", сообщает
пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций РУз.
В числе участников — более 200 студентов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, государственных и негосударственных медицинских вузов республики.
Участники демонстрировали знания по нескольким разделам и направлениям современной медицины.
Первое место разделили команды БухГМИ и Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.
Второе — команды Воронежского государственного медицинского университета и Ташкентской медицинской академии.
Третье — команды Таджикского государственного медицинского университета, СамГМУ и Военно-медицинской академии ВС Минобороны РУз.
В рамках Международной олимпиады для студентов Бухарского государственного медицинского института провели около 20 мастер-классов от ведущих зарубежных и отечественных специалистов по фундаментальным наукам, методам научных исследований, актуальным вопросам педиатрии и стоматологии в современной медицине.