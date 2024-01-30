https://uz.sputniknews.ru/20240130/kazaxstan-uzbekistan-transgranichnyye-reki-42274796.html

Казахстан готовит соглашение с Узбекистаном об использовании трансграничных рек

Казахстан готовит соглашение с Узбекистаном об использовании трансграничных рек

Выработка механизма водно-энергетического сотрудничества Центральной Азии является важной составляющей международного сотрудничества

2024-01-30T15:20+0500

2024-01-30T15:20+0500

2024-01-30T16:41+0500

общество

экономика

узбекистан

казахстан

китай

водные ресурсы

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Казахстан готовит соглашение с Узбекистаном о совместном управлении, использовании и распределении воды на трансграничных водных объектах, заявил на заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов. Об этом сообщает РИА Новости.Также глава казахстанского ведомства рассказал о планах страны подписать аналогичное соглашение с Китаем.По его словам, подписание этих документов предусмотрено разработанной в Казахстане концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы."Концепцией предусмотрено подписание соглашений между правительствами Республики Казахстан и Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также между Казахстаном и Китайской Народной Республикой о вододелении на трансграничных реках. Важной составляющей международного сотрудничества является выработка механизма водно-энергетического сотрудничества Центральной Азии", — рассказал Нуржигитов.Он напомнил, что семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными, поэтому страна "в значительной степени зависит от водохозяйственной политики сопредельных государств — Китайской Народной Республики, Российской Федерации и стран Центральной Азии".Также Нуржигитов озвучил данные Института географии и водной безопасности, согласно которым среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 кубокилометра по сравнению с 1960 годом, из них 9 кубокилометров или 72% от всего объема сокращения приходятся на долю местных рек, на долю трансграничных – 3,5 кубокилометра или 28%.С учетом тенденции уменьшения трансграничного стока, до 2030 года развитие трансграничного сотрудничества должно стать одним из ключевых аспектов государственной политики в сфере водных отношений, резюмировал министр.В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности

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