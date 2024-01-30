https://uz.sputniknews.ru/20240130/rossiya-sryv-usileniye-vsu-42265684.html

Войска РФ сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южнодонецком направлении

Войска РФ сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южнодонецком направлении

В результате украинская армия потеряла до 70 военнослужащих и два автомобиля

2024-01-30T13:42+0500

2024-01-30T13:42+0500

2024-01-30T13:42+0500

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки пресекли шесть попыток украинских войск усилить позиции на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.Также Гордеев добавил, что ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля.Кроме того, по его словам, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки украинской армии севернее Приютного. В результате противник понес потери и отказался от дальнейших действий."Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами", — уточнил руководитель пресс-центра группировки.

https://uz.sputniknews.ru/20240129/rossiya-artilleriya-vsu-kupyansk-42249313.html

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