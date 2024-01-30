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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240130/rossiya-sryv-usileniye-vsu-42265684.html
Войска РФ сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска РФ сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южнодонецком направлении
В результате украинская армия потеряла до 70 военнослужащих и два автомобиля
2024-01-30T13:42+0500
2024-01-30T13:42+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
украина
вооружение
безопасность
в мире
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки пресекли шесть попыток украинских войск усилить позиции на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.Также Гордеев добавил, что ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля.Кроме того, по его словам, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки украинской армии севернее Приютного. В результате противник понес потери и отказался от дальнейших действий."Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами", — уточнил руководитель пресс-центра группировки.
https://uz.sputniknews.ru/20240129/rossiya-artilleriya-vsu-kupyansk-42249313.html
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войска рф срыв попытки усиление всу южнодонецк украинская армия потери
войска рф срыв попытки усиление всу южнодонецк украинская армия потери

Войска РФ сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южнодонецком направлении

13:42 30.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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В результате украинская армия потеряла до 70 военнослужащих и два автомобиля.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки пресекли шесть попыток украинских войск усилить позиции на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении … В течение суток пресечены шесть попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Приютного и Старомайорского", — рассказал он.
Также Гордеев добавил, что ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля.
Кроме того, по его словам, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки украинской армии севернее Приютного. В результате противник понес потери и отказался от дальнейших действий.
"Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами", — уточнил руководитель пресс-центра группировки.
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2024
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