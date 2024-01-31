https://uz.sputniknews.ru/20240131/uzbekistan-reyting-predprinimatelstvo-42292576.html

В чем суть внедрения рейтинга устойчивости для предпринимателей в Узбекистане

В чем суть внедрения рейтинга устойчивости для предпринимателей в Узбекистане

В Ташкенте состоялся семинар-тренинг на котором компетентные представители ряда ведомств разъясняли суть и значение вступающего в силу с 1 февраля этого года постановления президента Узбекистана.

2024-01-31T18:46+0500

2024-01-31T18:46+0500

2024-01-31T18:46+0500

узбекистан

государственный налоговый комитет

тпп

экономика

предпринимательство

бизнес

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Порядка 300 предпринимателей, представителей малого, средного и крупного бизнеса страны были приглашены на форум, где рассказали о новом законе о рейтинге устойчивости для бизнеса, сообщает Sputnik Узбекистан.Для обеспечения широкого понимания сути и значения вступающего в силу с 1 февраля постановления президента Узбекистана "О мерах по внедрению рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства" первые руководители Торгово-промышеленной палаты, Налогового комитета, Общественного совета по поддержке предпринимательства и ряда других ответсвенных ведомств и организаций вносили ясность по каждому вопросу нововведения.Напомним, постановлением предусмотрено предоставление субсидий, льгот и преференций для предпринимателей, которые будут отвечать всем критериям оценочного рейтинга. В частности, весомую роль играют такие позиции как, создание рабочих мест, своевременные налоговые отчисления и отчетности, привлечение иностранных инвестиций, экспорт продукции и другие.В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателейСпециалисты отметили, что самое главное — это автоматический контроль, который в том числе позволит обеспечить прозрачность, не будет иметь налоговой нагрузки, однако будет положительно влиять на рейтинг деятельности. Автоматизированная информационная система посредством соответствующих алгоритмов будет выдавать результат оценки в персональном кабинете предпринимателей.Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов, среди которых — рентабельность, платежная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения, длительность деятельности, размер заработной платы, кредитная история, оформление счет-фактур и связанные с ними отчетности в электронном виде и многих других.Для тех, чей рейтинг устойчивости будет с отметкой “высокий”, будут предоставляться определенные льготы, субсидии и преференции. Например, освобождение от всех налоговых проверок, НДС будут возвращать в течение суток, а переплаты по другим налогам — за три дня. При этом, меры поощрения не распространяются на госпредприятия и юридических лиц, в уставном капитале которых госдоля составляет 50 и более процентов.Самые часто задаваемые вопросы на встрече с предпринимателями касались критериев оценки: какова схема оценки, классифицируется ли предпринимательсткая деятельность, как работает система для экспортеров и импортеров, что влияет на синижение или повышение оценки и т.п.Эксперт также добавил, что если у предприятия числятся работники состоящие в “железных” тетрадях (списках, сформированных органами махалли из числа безработных, малообеспеченных или нуждающихся), то автоматически начисляются 10 баллов.А еще, по словам экспертов, если фиксируется рост числа работников, а их заработная плата сверх МРОТ, то это также является основанием для получения дополнительных баллов.Председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев отметил, что наличие ИКПУ (идентификационный код продукции и услуг для Узбекистана) также может стать положительным фактором при оценке устойчивости субъекта предпринимательства.Перед сотрудничеством с узбекскими бизнесменами иностранные инвесторы смогут оценивать деятельность предприятия на основе рейтинга, а проверить “индекс доверия” можно будет также по ИНН. Через него же можно узнать имеется ли у предприятия судимость за неуплату налогов или других платежей, либо других нарушений налогоплательщика.Учитывая многочисленные вопросы, обращения и просьбы разъяснить подробнее все вытекающие из постановления вопросы, ответственные структуры сообщили что планируют проводить разъяснительную работу. В частности, в ближайшее время широкой общественности будут представлены методические пособия, пошаговое разъяснение и соответствующие инструкции по критериям рейтинговых показателей.

https://uz.sputniknews.ru/20240129/uzbekistan-novovvedeniya-1-fevralya-2024-goda-42153070.html

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