https://uz.sputniknews.ru/20240201/mirziyoyev-ukazaniya-farmotrasl-42293987.html
В Минздраве Узбекистана создадут электронную базу данных о побочных действиях лекарств
В Минздраве Узбекистана создадут электронную базу данных о побочных действиях лекарств
Глава республики дал дополнительные поручения по упорядочению фармацевтической сферы
2024-02-01T09:46+0500
2024-02-01T09:46+0500
2024-02-01T09:47+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
совещание
фармацевтика
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В министерстве здравоохранения Узбекистана будет создана электронная база данных о побочных действиях лекарственных средств. Об этом стало известно на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Речь шла о регулировании фармацевтической сферы, обеспечении населения качественными и безопасными лекарствами.Как отмечалось, развитие фармацевтической промышленности во всем мире, появление новых видов лекарств обуславливают необходимость постоянного контроля их качества, выявления и анализа побочных эффектов.23 января текущего года глава Узбекистана подписал Указ “О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли”.Документ возлагает ответственность на организации, производящие и реализующие лекарства и изделия медицинского назначения за обеспечение качества и безопасности своей продукции. Для них установят особые правила государственного контроля.В республике создают систему оперативного выявления и реагирования на угрозы, связанные с применением лекарственных средств.Кроме того, таможенные и свободные склады, где хранят лекарства и товары медицинского назначения, поэтапно приведут в соответствие с требованиями правил "Надлежащей практики хранения – GSP". Центр надлежащих практик при Агентстве по развитию фармацевтической отрасли реорганизуют: он станет госучреждением.Рекламу препаратов и биологически активных добавок на теле- и радиоканалах будут транслировать только на основании заключения специального совета, который появится при Минздраве.Шавкат Мирзиёев, отметив важное значение регулирования отрасли для здоровья населения и экономики, дал дополнительные указания по исполнению указа.
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узбекистан усиление проверка качество лекарства глава республика поручения упорядочение фармсфера
узбекистан усиление проверка качество лекарства глава республика поручения упорядочение фармсфера
В Минздраве Узбекистана создадут электронную базу данных о побочных действиях лекарств
09:46 01.02.2024 (обновлено: 09:47 01.02.2024)
Глава республики дал дополнительные поручения по упорядочению фармацевтической сферы.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
В министерстве здравоохранения Узбекистана будет создана электронная база данных о побочных действиях лекарственных средств. Об этом стало известно на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает
пресс-служба президента.
Речь шла о регулировании фармацевтической сферы, обеспечении населения качественными и безопасными лекарствами.
Как отмечалось, развитие фармацевтической промышленности во всем мире, появление новых видов лекарств обуславливают необходимость постоянного контроля их качества, выявления и анализа побочных эффектов.
23 января текущего года глава Узбекистана подписал Указ “О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли”.
Документ возлагает ответственность на организации, производящие и реализующие лекарства и изделия медицинского назначения за обеспечение качества и безопасности своей продукции. Для них установят особые правила государственного контроля.
В республике создают систему оперативного выявления и реагирования на угрозы, связанные с применением лекарственных средств.
"Для этого будет внедрен стандарт "Надлежащая практика фармакологического надзора – GVP", а в министерстве здравоохранения создана электронная база данных о побочных действиях лекарственных средств. Будет налажено оперативное информирование медицинских работников и населения о таких действиях", — говорится в сообщении.
Кроме того, таможенные и свободные склады, где хранят лекарства и товары медицинского назначения, поэтапно приведут в соответствие с требованиями правил "Надлежащей практики хранения – GSP". Центр надлежащих практик при Агентстве по развитию фармацевтической отрасли реорганизуют: он станет госучреждением.
Рекламу препаратов и биологически активных добавок на теле- и радиоканалах будут транслировать только на основании заключения специального совета, который появится при Минздраве.
Шавкат Мирзиёев, отметив важное значение регулирования отрасли для здоровья населения и экономики, дал дополнительные указания по исполнению указа.