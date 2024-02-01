https://uz.sputniknews.ru/20240201/mirziyoyev-ukazaniya-farmotrasl-42293987.html

В Минздраве Узбекистана создадут электронную базу данных о побочных действиях лекарств

В Минздраве Узбекистана создадут электронную базу данных о побочных действиях лекарств

Глава республики дал дополнительные поручения по упорядочению фармацевтической сферы

2024-02-01T09:46+0500

2024-02-01T09:46+0500

2024-02-01T09:47+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

совещание

фармацевтика

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В министерстве здравоохранения Узбекистана будет создана электронная база данных о побочных действиях лекарственных средств. Об этом стало известно на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Речь шла о регулировании фармацевтической сферы, обеспечении населения качественными и безопасными лекарствами.Как отмечалось, развитие фармацевтической промышленности во всем мире, появление новых видов лекарств обуславливают необходимость постоянного контроля их качества, выявления и анализа побочных эффектов.23 января текущего года глава Узбекистана подписал Указ “О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли”.Документ возлагает ответственность на организации, производящие и реализующие лекарства и изделия медицинского назначения за обеспечение качества и безопасности своей продукции. Для них установят особые правила государственного контроля.В республике создают систему оперативного выявления и реагирования на угрозы, связанные с применением лекарственных средств.Кроме того, таможенные и свободные склады, где хранят лекарства и товары медицинского назначения, поэтапно приведут в соответствие с требованиями правил "Надлежащей практики хранения – GSP". Центр надлежащих практик при Агентстве по развитию фармацевтической отрасли реорганизуют: он станет госучреждением.Рекламу препаратов и биологически активных добавок на теле- и радиоканалах будут транслировать только на основании заключения специального совета, который появится при Минздраве.Шавкат Мирзиёев, отметив важное значение регулирования отрасли для здоровья населения и экономики, дал дополнительные указания по исполнению указа.

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