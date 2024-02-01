https://uz.sputniknews.ru/20240201/rossiya-artilleriya-artemovsk-42298458.html
Российская артиллерия ликвидировала опорный пункт и минометные точки ВСУ под Артемовском
Российская артиллерия ликвидировала опорный пункт и минометные точки ВСУ под Артемовском
В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения противника
2024-02-01T15:01+0500
2024-02-01T15:01+0500
2024-02-01T15:01+0500
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Кроме того, там добавили, что взводный опорный пункт, а также две минометные точки, которые впоследствии и стали целью артиллеристов, выявила разведка Ивановского соединения ВДВ."От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику", — указано в сообщении. По информации Минобороны РФ, в результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения ВСУ.
https://uz.sputniknews.ru/20240131/svo-rossiya-uspex-kupyanskoye-napravleniye-42284277.html
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россия артиллерия артемовск совместная боевая работа разведчики артиллеристы
россия артиллерия артемовск совместная боевая работа разведчики артиллеристы
Российская артиллерия ликвидировала опорный пункт и минометные точки ВСУ под Артемовском
В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения противника.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 костромских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска", — уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, там добавили, что взводный опорный пункт, а также две минометные точки, которые впоследствии и стали целью артиллеристов, выявила разведка Ивановского соединения ВДВ.
"От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику", — указано в сообщении.
По информации Минобороны РФ, в результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения ВСУ.